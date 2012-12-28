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сегодня, 14:50
В Госдуме одобрили проект о штрафах за несообщение в военкомат о переезде
Наказание может составить до 20 тысяч рублей.
Депутаты на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтениях закон, которым устанавливается административная ответственность за несообщение гражданином в военный комиссариат или орган, осуществляющий первичный воинский учет, сведений о переезде на новое место пребывания, не подтвержденное регистрацией, либо своевременную неявку в военкомат в случае переезда на новое место пребывания, не подтвержденное регистрацией, — говорится на сайте Госдумы.
Нарушителям будет грозить штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей. Сейчас штраф не превышает 5 тысяч.
По данным Минобороны, приведенным в пояснительной записке, в 2023 году за административные правонарушения в области воинского учета к ответственности были привлечены более 47 тысяч человек. Из них 28,7 тысячи были оштрафованы. Остальные получили предупреждения.
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