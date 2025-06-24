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В России
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сегодня, 13:57
Кардиолог рассказала о причинах и методах профилактики внезапной сердечной смерти
Тревожными сигналами могут стать обмороки, одышка, учащенное сердцебиение, боли в груди и общая слабость.
Научный конгресс Европейского общества кардиологов (ESC) обнародовал тревожные данные: внезапная сердечная смерть уносит жизни молодых людей, причем значительную часть жертв составляют спортсмены.
По словам специалиста, в 22% случаев причиной трагедии становится внезапная аритмическая смерть — коварное состояние, часто развивающееся на фоне недиагностированных заболеваний сердца.
Особую опасность синдром представляет своей непредсказуемостью. У молодых людей он может быть вызван нарушениями сердечного ритма, миокардитом или токсическим воздействием алкоголя и наркотиков, тогда как у пожилых — основными причинами выступают ишемическая болезнь сердца и возрастные дегенеративные изменения.
Статистика показывает, что 3 из 100 тысяч здоровых молодых спортсменов ежегодно погибают во время тренировок. Как отмечает кардиолог, и недостаток физической активности, и чрезмерные нагрузки могут провоцировать патологические изменения в организме. Для определения безопасного уровня нагрузок она рекомендует проходить стресс-тесты, такие как велоэргометрия.
«Уровень любой физической активности должен соответствовать возможностям человека. Индивидуально и правильно подобранная нагрузка работает на нас — улучшает самочувствие, способствует укреплению здоровья, повышению сопротивляемости организма к болезням, увеличивает продолжительность жизни», — отметила врач.
Коварство синдрома внезапной смерти, по словам кардиолога, заключается в его бессимптомном течении. Тревожными сигналами могут стать обмороки, одышка, учащенное сердцебиение, боли в груди и общая слабость. Даже при отсутствии жалоб Богаевская советует регулярно проходить минимальное обследование — ЭКГ и УЗИ сердца, а при необходимости — суточное мониторирование или ангиографию.
Для профилактики СВС специалист порекомендовала регулярно гулять пешком не менее 30 минут, сбалансированно питаться с ограничением насыщенных жиров и «пустых» углеводов.
«Дополнительно для профилактики можно применить процедуру усиленной наружной контрпульсации. Это метод синхронизированного лечебного воздействия на ткани нижних конечностей и малого таза пациента манжетами со сжатым воздухом», — добавила врач.
Она предупредила: шансы спасти человека при остановке сердца крайне малы — счет идет на минуты. Наличие автоматических наружных дефибрилляторов в общественных местах могло бы повысить выживаемость до 80%, однако критически важным остается своевременное проведение дефибрилляции в первые пять минут после приступа.
Также врач рассказала, что один из первых сигналов грядущих проблем с сердцем — это стенокардия.
По ее словам, при стенокардии человек ощущает давящую или сжимающую боль в груди, которая иногда чувствуется в левой руке, плече, шее или нижней челюсти. Обычно боль длится до 15 минут и сопровождается недостатком воздуха и одышкой, — пишет Lenta.ru.
«Стенокардию еще называют «грудной жабой» — из-за того, что за грудиной возникает давящее ощущение, становится трудно дышать», — уточнила она.
«Важно понимать, что стенокардия — не только про боль и дискомфорт. На самом деле это важный предвестник более серьезных сердечных заболеваний, в том числе инфаркта миокарда», — предупредила врач.
Врач отметила, что в группе повышенного риска развития стенокардии находятся пожилые люди, люди с гипертонией, ожирением и сахарным диабетом, а также заядлые курильщики, люди с высоким пульсом и те, кто ведет малоподвижный образ жизни.
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