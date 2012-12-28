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Бизнес
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28 минут назад

Липецкая область обогатит аграрный опыт страны

К ежегодной аграрной выставке «День Липецкого поля» в этом году приковано внимание всей страны.

Не только потому что здесь ведущие российские компании представили всевозможные аграрные новинки: новейшую сельхозтехнику и оборудование, средства защиты растений и удобрения, но в большей степени из-за интереса к новейшим сортам и гибридам российской селекции.

Внимание – каждому сорту

Демонстрационные посевы заняли почти 2 тысячи гектар. В этом году впервые возможности новейших сортов и гибридов рапса, кукурузы, подсолнечника и сои представлены на сортоориентированных системах питания, разработанных компанией «ФосАгро-Регион». Крупнейшая российская сеть дистрибуции минеральных удобрений входит в группу компаний «ФосАгро» и обладает исчерпывающей базой знаний по всем вопросам, связанным с возделыванием сельхозкультур.

Почетные гости выставки - директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Министерства сельского хозяйства РФ Роман Некрасов и врио председателя ФГБУ «Госсорткомиссия» Дмитрий Бутусов.

В рамках совместного проекта с «Госсорткомиссией», «ФосАгро-Регион» разработала сортоориентированные системы питания для новейших российских сортов и гибридов. Липецкая область вошла в число четырех пилотных проектов, где в этом году проходят сортооиспытания.

«Одной из важнейших задач является создание возможностей на этапах государственных сортоиспытаний, позволяющих раскрыть генетический потенциал отечественных сортов и гибридов сельскохозяйственных культур и предоставить исчерпывающую верифицированную информацию участникам рынка, – подчеркнул руководитель Госсорткомиссии Дмитрий Бутусов. – Пилотный проект, реализуемый с «ФосАгро-Регион», нацелен на развитие базы знаний о перспективных российских сортах и гибридах и оптимальных программах питания для них в различных агроклиматических условиях». 

Для каждого сорта или гибрида «ФосАгро-Регион» разработала по три системы питания, с учетом почвенно-климатических особенностей региона. По завершению уборки данные будут проанализированы и оцифрованы с последующим отражением технологических рекомендаций во ФГИС «Семеноводство». Эти инициативы позволят повысить доверие сельхозтоваропроизводителей к отечественным сортам и гибридам, а также создать для участников рынка оборота семян базу знаний о новых и перспективных отечественных селекционных разработках.

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С научным подходом

Внедрение рекомендаций по сбалансированному питанию растений в современные агротехнологии должно способствовать повышению урожайности и адаптации культур к различным почвенно-климатическим условиям. Для аграриев главное, что предложенные технологии – выполнимы на практике. В их основе – современные удобрения производства «ФосАгро» и партнеров компании. Свыше 60 марок доступны липецким аграриям в центрах дистрибуции региональной компании «ФосАгро-Липецк» в Липецке, Краснинском и Тербунском районах.

Вице-губернатор Липецкой области Илья Карлин, Роман Некрасов и Дмитрий Бутусов посетили стенд «ФосАгро-Липецк» на выставке и поблагодарили компанию за вклад в развитие АПК.

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Директор «ФосАгро-Липецк» Олег Двойкин рассказал, что при разработке систем питания компания использует научный подход, опираясь на почвенные характеристики. «Мы развиваем современный сервис – агрохимическое обследование почв. Он высоко востребован у аграриев, так как позволяет оптимизировать ресурсы, сокращая их почти на треть, и получать более высокую прибыль за счет роста урожайности, по некоторым культурам на 10-25%».

Агрохимобследование почв компания проводит по современным стандартам: пробы почв с полей отбирают автоматизированными пробоотборниками, анализ проб проводят в собственной агрохимической лаборатории AgroG. Ее открытие в Липецке в прошлом году стало значимым событием для региона. Илья Карлин назвал это событие «отправной точкой для снижения производственных рисков растениеводства и трансляции этого опыта в другие регионы нашей страны».

По завершению анализа почвенных проб, агрономическая служба компании разрабатывает рекомендации — какие удобрения, в каком количестве, как применять, с учетом разных зон плодородия на одном поле. Такой подход обеспечивает высокую эффективность применения удобрений, что помогает сельхозпроизводителям сократить свои издержки и повысить урожайность. По словам, от момента приглашения специалистов до получения на руки результатов проходит 10 рабочих дней.

- Те, кто следят за экономикой предприятия, качеством урожая стараются делать агрохимическое обследование почв регулярно. И не только на содержание макроэлементов, но и мезо- и микроэлементов, отслеживая доступность важных для растений цинка, серы, бора, молибдена. Оптимальное соотношение, например, цинка и бора дает растениям мощный иммунитет, они лучше противостоят засухе. Очень отзывчива к правильной подкормке, например, озимая пшеница, - отметил начальник агрохимической лаборатории AgroG Артем Овод.

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Плюсы партнерства

«ФосАгро-Липецк» - надежный партнер липецких аграриев в сфере минерального питания растений. Фермеры, директора и агрономы сельхозпредприятий на «Дне Липецкого поля» первым делом приходили на стенд «ФосАгро-Липецк», чтобы узнать о новых предложениях компании и договориться о поставках удобрений на осеннюю посевную кампанию.

Директор тербунского агрохолдинга «Сельхозинвест» Сабир Кадыров сотрудничает с «ФосАгро-Липецк» более 20 лет. Ему, доктору сельскохозяйственных наук, профессору кафедры растениеводства Воронежского аграрного университета, всегда есть что обсудить с профессионалами.

- Помню времена, когда удобрения рассыпали буквально неограниченно на поля, но при этом получали мизерные урожаи. Сейчас же к внесению удобрений подходят разумно. И сами удобрения стали более современными и разнообразными, и урожаи в разы больше, - рассказал Сабир Кадыров.

Действительно, в ассортименте «ФосАгро-Липецк» есть помимо традиционных азотных и фосфорных удобрений – высокотехнологичные марки с макро-, мезо- и микроэлементами в одной грануле, жидкие минеральные удобрения и новая марка водорастворимого аммофоса.

Агрохолдинг «Сельхозинвест» обрабатывает 26 тыс. га пашни. «Удобрения ежегодно покупаем у «ФосАгро-Липецк». Как ученый и практик в одном лице скажу, что высокие урожаи, которые мы получаем — во многом заслуга наших партнеров. Широкий ассортимент удобрений и особенно марок с микроэлементами – то, что нужно нашим полям и растениям. Отлично, что компания консультирует аграриев, как правильно их применять. Агрохимия - это наука. Тем, кто хочет с ней дружить, советую сотрудничать с «ФосАгро-Регион», ее региональными компаниями, это дает возможность при минимуме затрат получить максимум прибыли».

С ученым согласен Александр Березнев, глава КФХ «Знаменское» из Хлевного. Фермерское хозяйство обрабатывает больше 1000 га земли, с «ФосАгро-Липецк» работает с 2015 года. Ему сразу понравился большой выбор удобрений и их высокое качество.

- Компания «ФосАгро-Липецк» очень удобна мне логистически. Два места отгрузки рядом - Липецк и Тербуны. Плюс гибкая ценовая политика. Приятно работать, когда тебе идут навстречу! - говорит Александр Березнев.

В числе постоянных и давних клиентов «ФосАгро-Липецк» - Владимир Кузьмин, директор ООО «Ведное» и Малик Эдиев, директор ООО «Пиковская земля». Они обрабатывают по 4 тысячи гектаров пашни в Чаплыгинском районе и уверены, что более чем десятилетнее сотрудничество с этой компанией доказало ее надежность и преимущества.

- Я человек независимый. Мне сложно что-то навязать. Но я благодарен «ФосАгро-Липецк» за системный, научный подход, который способствует повышению урожайности и развитию, - поделился директор ООО «Ведное».

Олег Двойкин, директор «ФосАгро-Липецк», поблагодарил участников выставки и отметил, что такие мероприятия очень важны для всех, кто думает о развитии и стремится к результатам.

- Мы рады видеть всех наших друзей и партнеров, познакомиться с новыми предприятиями. Наша задача – обеспечить лучшие условия для каждого, чтобы аграрии могли оптимизировать логистику, получить грамотные рекомендации по применению минеральных удобрений, увидеть высокую урожайность на своих полях, зафиксировать прибыль. Мы развиваем комплексный подход, с современными сервисами, это помогает нашим клиентам достигать своих целей, - сообщил Олег Двойкин.

 
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