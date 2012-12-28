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В России
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сегодня, 12:25
В Госдуме обсудят закон о защите прав клиентов кредитных организаций
Мера затронет 350 банков и более 900 МФО.
«Сегодня приступим к рассмотрению законопроекта, направленного на дополнительную защиту прав граждан, пользующихся услугами кредитных и микрофинансовых организаций (МФО)», — отметил Володин.
Председатель Госдумы напомнил о принятом ранее федеральном законе, который обязал коллекторские организации отчитываться о деятельности по взысканию долгов перед ФССП России. По его словам, новые нормы коснулись «более 500 юридических лиц», — передает ТАСС.
«Рассматриваемым сегодня законопроектом предлагается распространить данную норму также на кредитные и микрофинансовые организации, которые самостоятельно занимаются возвратом просроченной задолженности. Мера затронет 350 банков и более 900 МФО», — объяснил он.
Володин со ссылкой на ЦБ отметил, что 2024 году количество займов в микрофинансовых организациях увеличилось, «их портфель вырос на 41%». При этом, согласно данным ФСПП, при взыскании долгов кредитные организации и МФО допускают нарушения прав граждан.
По словам председателя Госдумы, новый законопроект позволит не допустить этого, сделав подотчетными нормы о соблюдении прав клиентов таких организаций и о выполнении общих правил взыскания. Эти правила в том числе устанавливают частоту взаимодействия с должниками, закрепляют норму об общении с ними в установленное законом время и запрещают психологическое давление.
«Это должно защитить граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, от неправомерных действий со стороны банков и МФО при возврате задолженности. А также усилит государственный надзор за данными организациями», -— резюмировал Володин.
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