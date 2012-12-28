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В мире
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45 минут назад
Иран выпустил ракету по Израилю после объявления сторон о прекращении огня
Иран выпустил ракету по северу Израиля после объявления сторон о прекращении огня. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о нарушении режима прекращения огня Ираном.
«Нарушение режима прекращения огня: Иран запустил одну ракету в северном направлении, которая была перехвачена», — говорится в сообщении.
На этом фоне министр обороны Израиля Исраэль Кац поручил армии дать решительный ответ. Утверждается, что целью новых ударов станут «объекты режима и террористической инфраструктуры» в Тегеране.
Чуть ранее на севере Израиля сработали сирены воздушной тревоги, а ЦАХАЛ заявила о фиксации ракетных пусков из Ирана. При этом иранская гостелерадиокомпания IRIB опровергла запуск ракет в сторону Израиля.
Ранее в ночь на 24 июня президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран и Тель-Авив договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать «официальным прекращением 12-дневной войны». По его словам, первым огонь остановит Иран, а через 12 часов после этого и Тель-Авив.
Позднее иранский телеканал Press TV сообщил о вступлении в силу перемирия с Израилем.
США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем иранским ядерным объектам в Натанзе, Фордо и Исфахане. Это произошло спустя более чем неделю после обострения конфликта между Тель-Авивом и Тегераном: в ночь на 13 июня ЦАХАЛ инициировала широкомасштабную операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной ядерной программы.
При атаках погибли высокопоставленные иранские военные и ученые-ядерщики. Исламская республика начала ответную операцию, атаковав военные цели противника.
Вечером 23 июня Иран нанес удары по американской базе Аль-Удейд в Катаре в ответ на американские удары по исламской республике. За несколько часов до атак Тегеран предупредил о них Вашингтон через дипломатические каналы.
Минобороны Катара сообщило об отсутствии погибших и раненых. Местных и иностранных военных заранее эвакуировали с базы.
Президент США Дональд Трамп опубликовал заявление, в котором назвал ответ Тегерана «очень слабым», но поблагодарил исламскую республику за предупреждение об ударах, позволившее избежать жертв.
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