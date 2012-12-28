Иран выпустил ракету по Израилю после объявления сторон о прекращении огня

Иран выпустил ракету по северу Израиля после объявления сторон о прекращении огня. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о нарушении режима прекращения огня Ираном.