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В России
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12 минут назад
В РФ могут в десять раз увеличить плату за использование водных ресурсов
Счетная палата (СП) России предложила в десять раз увеличить плату за использование водных ресурсов.
«Проведенные Счетной палатой расчеты показали, что увеличение ставок, например, в 10 раз, не повлияет значимо на экономику предприятий и доля платы за забор воды сохранится на уровне менее 0,1%. При этом дополнительные доходы бюджета составят около 32 млрд рублей», — отмечается в публикации.
По информации СП, в 2023 году в России около 33% от общего объема воды использовали ресурс без счетчиков. Для решения этой проблемы ведомство предложило повысить коэффициент для людей, у которых нет водоизмерительных приборов, с 1,1 до 10. СП считает, что за счет реализации этой идеи неучтенный забор воды снизится, а бюджет дополнительно пополнится.
Ранее сообщалось, что Министерство строительства разработало проект по увеличению платы воды при отсутствии счетчиков. Уточняется, что коэффициент предложили повысить до трех, — пишут «Известия».
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