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54 минуты назад

Израиль принял решение о прекращении огня в Иране

Израиль принимает решение о прекращении огня с Ираном. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

В Израиле считают, что в ходе операции в Иране выполнили поставленные перед собой задачи, устранив «двойную экзистенциальную угрозу», связанную с ракетной и ядерными программами Тегерана, — передает ТАСС.

В связи с этим израильская сторона согласилась на предложение США о прекращении огня, говорится в заявлении канцелярии премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху.

«В свете достижения целей операции в полной координации с президентом [США Дональдом] Трампом Израиль согласился на предложение президента о двустороннем прекращении огня. Израиль будет решительно реагировать на любое нарушение прекращения огня», - говорится в заявлении.

«Израиль не только достиг всех целей операции «Народ как лев», но и превзошел их. Израиль устранил немедленную экзистенциальную двойную угрозу — в ядерной сфере и в области баллистических ракет», — говорится в заявлении.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал Иран и Израиль не нарушать соглашение о прекращении огня, вступившее в силу.

До этого в Иране сообщили, что прекращение огня между Тегераном и Тель-Авивом после четырех волн атак Ирана на Израиль началось.

Ночью 13 июня Израиль атаковал Иран. По словам израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, основной целью являлись объекты ядерной инфраструктуры. При этом есть жертвы среди мирного населения.

Президент США Дональд Трамп призвал Иран заключить ядерную сделку после атаки ЦАХАЛ. Он заявил, что на вооружении у Израиля много оружия из США и «они знают, как им пользоваться».

Позже президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Российский лидер подчеркнул, что Москва осуждает действия Израиля, предпринятые в нарушение Устава ООН и международного права. Беседуя с Нетаньяху, Путин акцентировал внимание на необходимости вернуться к переговорному процессу и решить все вопросы, касающиеся ядерной программы Ирана, дипломатическим путем.

Вечером 13 июня Иран начал операцию «Суровое наказание» и запустил в сторону Израиля сотни баллистических ракет.
Израиль
Иран
война
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