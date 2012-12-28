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В России
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33 минуты назад
В РФ предлагают создать курсы для молодых отцов
Межрегиональная общественная организация «Отцы рядом» выступила с предложением о создании в России образовательных курсов для молодых отцов.
Документ предусматривает проведение специальных курсов, которые будут включать практические тренинги по разрешению семейных конфликтов с участием детей, семинары по реализации родительских прав в рамках законодательства и разбор типичных ошибок в воспитательном процессе.
По мнению авторов инициативы, особое внимание следует уделить правовому просвещению, социально-психологическому сопровождению подростков, созданию медиативных служб для гармонизации детско-родительских отношений, а также вопросам профессиональной ориентации и трудоустройства несовершеннолетних.
«В рамках проекта будут проводиться курсы молодого отца, которые будут включать в себя образовательные программы. Необходим комплексный подход», — заявил юрист, председатель Межрегиональной общественной организации «Отцы рядом» Иван Курбаков.
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