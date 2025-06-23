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В России
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сегодня, 15:01
Глава Ставрополья прогнозирует первый урожай бананов в регионе в 2027 году
По словам губернатора региона Владимира Владимирова, теплолюбивую культуру планируют выращивать в теплицах.
«При условии стабильной ключевой ставки первый урожай в Ставрополье планируется получить в 2027 году», -— заявил он.
По словам Владимирова, данный проект реализуют при поддержке инвестора, который ранее внедрил аналогичные технологии в Казахстане. В этой республике за счет тепличных хозяйств обеспечивается до трети всего спроса на бананы.
Ранее стало известно, что в Ставропольском крае идет подготовка к реализации первого в РФ проекта по выращиванию бананов. В Невинномысске может быть построено 15 гектаров теплиц с общим объемом инвестиций около 1,4 млрд рублей.
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