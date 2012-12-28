Объем поставок БАДов в аптеки вырос почти в полтора раза с 2020 года

С 2020 по 2024 год продажи БАДов увеличились в 1,4 раза — с 321,8 млн упаковок до 452,6 млн, сообщили «Известиям» в аналитической компании DSM Group.





Логистические компании также подтвердили редакции, что зафиксировали стремительный рост объема поставок БАДов и пищевых добавок в аптеки. Количество заказов, по данным одной из них, выросло в восемь и в пять раз.Аптеки также подтвердили, что начали активно наращивать закупки биологически активных добавок. Так, в сети «Ригла» рассказали, что в 2020 году объем поставок БАДов составлял 8% от общих закупок, а в 2024 году — уже 24%. Увеличение объемов закупок БАДов подтвердили и в аптечной сети «36,6».Рост поставок также подтвердил «Известиям» представитель одной из компаний, которая осуществляет их поставку в аптечные сети.«С 2022 года доля запросов на поставку БАДов и пищевых добавок постепенно увеличивалась и сейчас составляет 25%», — добавил собеседник.А три года назад, по его словам, на нее приходилось 5%.