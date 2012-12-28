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В России
35
44 минуты назад

Отечественный виски впервые опередил импортный на российском рынке

По итогам 2024 года отечественный виски впервые занял лидирующую позицию на российском рынке, обогнав по доле продукции иностранного производства.

Рыночная доля российского виски по итогам 2024 года составила 51%, — следует из данных, переданных одним из отечественных производителей, и подтвержденных двумя другими компаниями и профильными компаниями. Импортные бренды сохраняют свои позиции в премиальном сегменте, а поставщики снова делают ставку на проверенные марки, которые ввозятся в страну по параллельному импорту, — передает «РБК».

Доля российского виски в прошлом году достигла 51%, тогда как иностранного — снизилась до 49%.

Для сравнения: в 2023 году импорт удерживал 52% рынка, а в 2021 году — до введения масштабных санкций — занимал 81%.

Продолжается снижение доли крупных международных брендов, таких как Johnnie Walker, Jack Daniel’s, Bell’s, Auchentoshan, Jim Beam, Macallan и White Horse. В 2024 году на их продукцию пришлось лишь 24% всех продаж — на 20 процентных пунктов меньше, чем три года назад. Из-за ограничений поставки этих марок в Россию сейчас осуществляются через параллельный импорт и в меньших объёмах.

Доля официально поставляемого в РФ иностранного виски за год также снизилась на 12 п.п., составив 25%.
виски
алкоголь
экономика
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