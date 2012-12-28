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В мире
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сегодня, 13:11
Российские ученые предупреждают о начале геомагнитных бурь на Земле
23 июня крупная корональная дыра вышла на линию Солнце-Земля.
«При сегодняшнем обновлении прогноза завтрашний день, 24 июня, уже размечен как спокойный, а начиная с 25-го числа ожидаются продолжительные геомагнитные возмущения», — говорится в сообщении лаборатории.
В нем отмечается, что крупная корональная дыра сегодня вышла на линию Солнце-Земля и в ближайшие дни станет источником геомагнитных возмущений, — передает «Интерфакс».
«Текущее расположение дыры уже позволяет ей воздействовать на Землю, однако, фактически, потоки быстрого солнечного ветра дойдут до Земли только через 2-3 суток», — пояснили ученые.
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