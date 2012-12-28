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В России
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42 минуты назад
РФ планирует отменить визы с тремя странами в 2025 году
Россия планирует в 2025 году отменить визы с Мьянмой, Иорданией и Бахрейном.
«Будем рады и надеемся на то, что по всем этим странам (Мьянме, Иордании и Бахрейну) соглашения будут заключены в 2025 году», — сказал он.
Глава департамента объяснил, что практически финализирован проект соглашения об отмене виз с Мьянмой.
«Есть решение правительства на нашем уровне, есть решение правительства Мьянмы. Соответственно, ждем очередную встречу наших лидеров. Я думаю, на ВЭФ (Восточном экономическом форуме) соглашение с Мьянмой подпишем», — пояснил он.
Также в высокой степени проработки проекты соглашений с Иорданией и Бахрейном. Кроме того, для РФ принципиально важно заключить безвизовое соглашение с Саудовской Аравией и Малайзией. Оно позволит увеличить турпоток из этих стран до двух-трех раз, добавил Кондратьев.
Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня.
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