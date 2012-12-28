Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Жители «Елецкого» возмущены пропажей роз с клумбы
Общество
Прохладная, дождливая и ветреная погода задерживается в Липецкой области
Погода в Липецке
Педагог из Липецка научила армянского мальчика читать вслух рассказ Медведева про калорийные ботинки
Культура
19 пожарных потушили электрощиток на улице Космонавтов
Происшествия
Сегодня в Липецке: запрет на соцсети подросткам до 15 лет, дополнительный отпуск тем, кто «сгорел на работе»
Общество
«Металлург» в «дерби» дожал Тамбов во втором тайме
Спорт
Тренер «Спартака» отрицает, что в команде конфликт, Бугаков хочет удержать лидера
Спорт
В районе МЖК отключат холодную воду
Общество
Тысячи липчан прошли по центру города со свечами в канун начала Великой Отечественной войны
Общество
«Ауди» столкнулась с трактором: пострадал водитель
Происшествия
Читать все
Сегодня в Липецке: запрет на соцсети подросткам до 15 лет, дополнительный отпуск тем, кто «сгорел на работе»
Общество
Больше трёх тысяч жителей Липецкой области покусаны клещами
Здоровье
«Ауди» столкнулась с трактором: пострадал водитель
Происшествия
Похитители велосипедов попались благодаря камерам наблюдения
Происшествия
Тренер «Спартака» отрицает, что в команде конфликт, Бугаков хочет удержать лидера
Спорт
Нетопырь залетел в квартиру на Коцаря
Общество
Собрание в большом дворе: Подзоров разбирался в содержании детских площадок
Общество
Липчанин задолжал по налогам и штрафам ГАИ несколько миллионов рублей
Происшествия
Литовкин: встреча с жителями должна состояться при любой погоде
Общество
Фрай: «Это не двор, а площадка согласия»
Общество
Читать все
В России
52
42 минуты назад

РФ планирует отменить визы с тремя странами в 2025 году

Россия планирует в 2025 году отменить визы с Мьянмой, Иорданией и Бахрейном.

Директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев рассказал на ПМЭФ, что Россия планирует в 2025 году отменить визы с Мьянмой, Иорданией и Бахрейном.

«Будем рады и надеемся на то, что по всем этим странам (Мьянме, Иордании и Бахрейну) соглашения будут заключены в 2025 году», — сказал он.

Глава департамента объяснил, что практически финализирован проект соглашения об отмене виз с Мьянмой.

«Есть решение правительства на нашем уровне, есть решение правительства Мьянмы. Соответственно, ждем очередную встречу наших лидеров. Я думаю, на ВЭФ (Восточном экономическом форуме) соглашение с Мьянмой подпишем», — пояснил он.

Также в высокой степени проработки проекты соглашений с Иорданией и Бахрейном. Кроме того, для РФ принципиально важно заключить безвизовое соглашение с Саудовской Аравией и Малайзией. Оно позволит увеличить турпоток из этих стран до двух-трех раз, добавил Кондратьев.

Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня.
визы
туризм
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
За электросамокатчиками и питбайкерами будет следить «большой брат»
НЛМК Live
НЛМК приглашает школьников в летний проект «Корпорация дети»
Общество
Липецкий медвуз возглавит бывший министр здравоохранения Сахалинской области Александр Зубков
Общество
Советская, Первомайская, Горького, Неделина… На этих улицах появятся платные парковки
Спорт
Липецкие стрелки вернулись на международную арену
Общество
Парк Молодежный? А никакого парка нет!
Общество
Из-за боязни отравить малышей в Липецке неохотно истребляют крыс и мышей
Общество
Почему дороги были такими грязными зимой? Зато песка стало меньше!
Общество
В липецкой мэрии заявили, что почти 64% горожан — активные спортсмены
Происшествия
Мошенники переключились на детей: в полицию обратились родители 15-летней девочки
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить