РФ планирует отменить визы с тремя странами в 2025 году

Россия планирует в 2025 году отменить визы с Мьянмой, Иорданией и Бахрейном.

Директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев рассказал на ПМЭФ, что Россия планирует в 2025 году отменить визы с Мьянмой, Иорданией и Бахрейном.«Будем рады и надеемся на то, что по всем этим странам (Мьянме, Иордании и Бахрейну) соглашения будут заключены в 2025 году», — сказал он.Глава департамента объяснил, что практически финализирован проект соглашения об отмене виз с Мьянмой.«Есть решение правительства на нашем уровне, есть решение правительства Мьянмы. Соответственно, ждем очередную встречу наших лидеров. Я думаю, на ВЭФ (Восточном экономическом форуме) соглашение с Мьянмой подпишем», — пояснил он.Также в высокой степени проработки проекты соглашений с Иорданией и Бахрейном. Кроме того, для РФ принципиально важно заключить безвизовое соглашение с Саудовской Аравией и Малайзией. Оно позволит увеличить турпоток из этих стран до двух-трех раз, добавил Кондратьев.Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня.