Педагог из Липецка научила армянского мальчика читать вслух рассказ Медведева про калорийные ботинки
Сегодня в Липецке: запрет на соцсети подросткам до 15 лет, дополнительный отпуск тем, кто «сгорел на работе»
Тысячи липчан прошли по центру города со свечами в канун начала Великой Отечественной войны
В мире
43
сегодня, 10:03
В Минтуризма Абхазии объяснили слова сотрудницы о «бедных россиянах»
Министр туризма Абхазии Астамур Логуа прокомментировал высказывание одной из сотрудниц ведомства ранее заявившей, что Абхазии неинтересен «бедный турист за 300 рублей».
Министр туризма Абхазии Астамур Логуа прокомментировал высказывание одной из сотрудниц ведомства ранее заявившей, что Абхазии неинтересен «бедный турист за 300 рублей».
По его словам, распространенный в социальных сетях фрагмент заявления вырван из контекста и не представляет собой позицию Министерства туризма республики.
«Мы рады всем гостям, которые приезжают в нашу страну», — сказал Логуа, добавив.
Незадолго до того в медиа широко обсуждали слова сотрудницы минтуризма Абхазии Кристины Лакербая.
20 июня на заседании круглого стола, посвященного проблемам туристической отрасли в Абхазии, она пожаловалась на трудности, связанные с невысокой стоимостью туристических поездок и проживания в республике и недостаточными доходами от пребывания малоимущих путешественников, которые могут прилететь из России по доступным билетам. Та заявила, что многие российские туристы тратят на отдыхе в стране незначительные суммы, не покупают сувениры и не посещают увеселительные заведения.
Ранее секретарь Совета безопасности Абхазии Рауль Лолуа отметил, что страна укрепляет сотрудничество с Россией на фоне роста напряженности и усиления угроз в регионе.
0
0
0
0
0
Комментарии