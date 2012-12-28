В Минтуризма Абхазии объяснили слова сотрудницы о «бедных россиянах»

Министр туризма Абхазии Астамур Логуа прокомментировал высказывание одной из сотрудниц ведомства ранее заявившей, что Абхазии неинтересен «бедный турист за 300 рублей».