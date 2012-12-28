Педагог из Липецка научила армянского мальчика читать вслух рассказ Медведева про калорийные ботинки
Тысячи липчан прошли по центру города со свечами в канун начала Великой Отечественной войны
Тысячи липчан прошли по центру города со свечами в канун начала Великой Отечественной войны
Педагог из Липецка научила армянского мальчика читать вслух рассказ Медведева про калорийные ботинки
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В России
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35 минут назад
В Москве произошел взрыв в девятиэтажном доме
В пресс-службе ГУ МЧС по Москве отметили, что пожар ликвидирован. "Принятыми мерами огнеборцы ликвидировали пожар. В ходе проводимых работ при помощи спасательных устройств с лежащих выше этажей спасены два человека, также из подъезда дома выведены порядка 20 человек", - говорится в сообщении.
На месте работу правоохранительных органов и оперативных служб координирует заместитель Тимирязевского межрайонного прокурора Дмитрий Черноморец. Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по этому факту, находятся на контроле в прокуратуре.
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