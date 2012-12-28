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В России
36
35 минут назад

В Москве произошел взрыв в девятиэтажном доме

Два человека пострадали, еще один погиб в квартире жилого дома на севере Москвы, где, по предварительным данным, произошел взрыв газа из баллона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

В пресс-службе ГУ МЧС по Москве отметили, что пожар ликвидирован. "Принятыми мерами огнеборцы ликвидировали пожар. В ходе проводимых работ при помощи спасательных устройств с лежащих выше этажей спасены два человека, также из подъезда дома выведены порядка 20 человек", - говорится в сообщении.

На месте работу правоохранительных органов и оперативных служб координирует заместитель Тимирязевского межрайонного прокурора Дмитрий Черноморец. Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по этому факту, находятся на контроле в прокуратуре.
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