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сегодня, 13:06

Более 35 тыс. человек приняли участие в митинге в Брестской крепости

Порядка 35 тыс. человек собрались в Брестской крепости в Белоруссии на митинг-реквием, посвященный годовщине начала Великой Отечественной войны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Sputnik Беларусь.

Мероприятие состоялось в ночь на 22 июня в стенах крепости, которая первой приняла на себя удар немецко-фашистских захватчиков в 1941 году.

Напомним, 22 июня 1941 года в 4 часа утра началась Великая Отечественная война — нацистская Германия вторглась на территорию Советского Союза. Эта дата стала одной из самых трагичных в истории XX века и ознаменовала начало нового этапа Второй мировой войны.

Одной из первых удар приняла Брестская крепость: ее оборона, начавшаяся с самого утра, стала символом мужества и героизма, проявленного защитниками родины в первые дни войны. Именно эта крепость стала символом бесстрашия советских воинов. Окруженные и отрезанные от связи, бойцы держались до последнего, сковывая силы противника и не сдаваясь даже в безвыходной ситуации.
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