Педагог из Липецка научила армянского мальчика читать вслух рассказ Медведева про калорийные ботинки
Педагог из Липецка научила армянского мальчика читать вслух рассказ Медведева про калорийные ботинки
В России
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сегодня, 13:06
Более 35 тыс. человек приняли участие в митинге в Брестской крепости
Мероприятие состоялось в ночь на 22 июня в стенах крепости, которая первой приняла на себя удар немецко-фашистских захватчиков в 1941 году.
Напомним, 22 июня 1941 года в 4 часа утра началась Великая Отечественная война — нацистская Германия вторглась на территорию Советского Союза. Эта дата стала одной из самых трагичных в истории XX века и ознаменовала начало нового этапа Второй мировой войны.
Одной из первых удар приняла Брестская крепость: ее оборона, начавшаяся с самого утра, стала символом мужества и героизма, проявленного защитниками родины в первые дни войны. Именно эта крепость стала символом бесстрашия советских воинов. Окруженные и отрезанные от связи, бойцы держались до последнего, сковывая силы противника и не сдаваясь даже в безвыходной ситуации.
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