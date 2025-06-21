Педагог из Липецка научила армянского мальчика читать вслух рассказ Медведева про калорийные ботинки
Педагог из Липецка научила армянского мальчика читать вслух рассказ Медведева про калорийные ботинки
В мире
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сегодня, 12:58
Воздушный шар с людьми загорелся в Бразилии
«Воздушный шар загорелся во время полета и разбился в Прая-Гранди. Согласно материалам, опубликованным в социальных сетях, воздушный шар загорелся перед падением прямо в воздухе. Обстоятельства трагедии неизвестны», — передает издание.
Очевидцы сняли на видео, как воздушный шар загорелся в воздухе. После возгорания оболочка начала стремительно сдуваться, и шар рухнул на землю.
Губернатор штата Санта-Катарина Жоржиньо Меллу сообщил, что выжили 13 человек. Спасатели продолжают работы на месте происшествия.
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