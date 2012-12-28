В России
38
55 минут назад
В Серове при взрыве газа пострадали четыре человека
ЧП произошло сегодня около 09:30 утра. Предположительно, взрыв произошел, когда местный житель включил чайник, несмотря на запах газа, сообщил глава пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. Произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения в квартире на пятом этаже пятиэтажного жилого дома. Повреждены чердачное перекрытие и квартира.
Сразу после взрыва люди начали выбегать из дома и выносить своих питомцев. Сейчас на месте продолжается разбор завалов.
Эвакуировались 240 человек. В бригаду скорой медицинской помощи переданы четыре человека. "По предварительной информации, пострадали четыре человека, они уже доставлены в Серовскую городскую больницу. Трое – в удовлетворительном состоянии. Сейчас решается вопрос о целесообразности эвакуации мужчины с 50% поражения тела в ожоговый центр Екатеринбурга. Готовится вертолет санавиации", – написал врио губернатора Денис Паслер в своем Telegram-канале.
0
0
0
0
0
Комментарии