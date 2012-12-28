Сегодня в Липецке: в кукольном театре спектакль для взрослых, липчане запрещают начальству «тыкать»
От чугунных труб и селекции семян до здорового питания и ИИ: ключевые соглашения и проекты Липецкой области на ПМЭФ-2025
В России
29
56 минут назад
В Новосибирской области ураган оставил без света 24 населенных пункта
Обрушившийся на Новосибирскую область шквалистый ветер с ливнем оставил без электричества несколько населенных пунктов.
«В результате повреждений ЛЭП без электроснабжения остались 24 населенных пункта», — говорится в сообщении.
В компании уточнили, что стихия нанесла множество повреждений электросетям. Ветер повалил деревья и сорвал крыши с домов. Также были сломаны опоры, оборваны провода, сорваны изоляторы. Энергетики выехали на осмотр линий. Им предстоит проверить сотни участков и километры линий для оценки масштабов урона электросетям. Задействованы 216 аварийных бригад. Более 630 энергетиков и 163 единицы техники готовы к оперативному устранению нарушений, уточнили в компании.
«С учетом продвижения стихии на восток остальные филиалы «Россети Новосибирск» переведены в режим повышенной готовности (РПГ), который продлится до завтрашнего утра», — уточнили в «Россетях».
0
0
0
0
0
Комментарии