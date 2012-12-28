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В России
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56 минут назад

В Новосибирской области ураган оставил без света 24 населенных пункта

Обрушившийся на Новосибирскую область шквалистый ветер с ливнем оставил без электричества несколько населенных пунктов.

Шквалистый ветер с ливнем в двух районах Новосибирской области привел к отключению электроснабжения в 24 населенных пунктах, — передает ТАСС со ссылкой на региональное отделение компании «Россети».

«В результате повреждений ЛЭП без электроснабжения остались 24 населенных пункта», — говорится в сообщении.

В компании уточнили, что стихия нанесла множество повреждений электросетям. Ветер повалил деревья и сорвал крыши с домов. Также были сломаны опоры, оборваны провода, сорваны изоляторы. Энергетики выехали на осмотр линий. Им предстоит проверить сотни участков и километры линий для оценки масштабов урона электросетям. Задействованы 216 аварийных бригад. Более 630 энергетиков и 163 единицы техники готовы к оперативному устранению нарушений, уточнили в компании.

«С учетом продвижения стихии на восток остальные филиалы «Россети Новосибирск» переведены в режим повышенной готовности (РПГ), который продлится до завтрашнего утра», — уточнили в «Россетях».
ураган
непогода
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