В России
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55 минут назад
В России проходят массовые учения по борьбе с африканской чумой
При этом ветслужбы некоторых территорий уже выпустили обращения к владельцам свиноводческих хозяйств всех форм собственности и охотников о существующих угрозах по распространению вируса.
Так, управление Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам напомнило гражданам о необходимости соблюдения ветправил по содержанию животных, а также немедленном сообщении в службу в случае их смерти или несанкционированного захоронения.
«Аналогичную памятку для населения распространяют власти Алтайского края, при этом сообщая о выявленных случаях в соседнем субъекте. «На территории Кемеровской области выявили вирус африканской чумы свиней. Для борьбы с распространением АЧС эти животные будут изъяты и уничтожены», — говорится в сообщении.
«А в Кировской области об угрозах заболевания сообщает МЧС по региону. «В связи с ухудшением эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней возможна вероятность распространения АЧС на муниципальные образования Кировской области, соседние от тех, в которых введены режим повышенной готовности и чрезвычайная ситуация», — поясняют в ведомстве.
В Минсельхозе сообщили, что ситуацию с АЧС в стране можно охарактеризовать как стабильную.
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