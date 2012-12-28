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В России
46
55 минут назад

В России проходят массовые учения по борьбе с африканской чумой

В российских регионах проходят массовые учения по борьбе с африканской чумой свиней. Их уже провели в Кировской, Свердловской, Рязанской, Омской, Пензенской, Новгородской областях, в Татарстане, Удмуртии, Бурятии, на Ставрополье и в других субъектах. Хотя в РФ массовые случаи этого заболевания в этом году не фиксируются, оно активно распространяется в других странах. По данным Россельхознадзора на июнь, заболевание зафиксировано у диких и домашних животных в 18 европейских и шести азиатских странах, в том числе граничащих с РФ, сообщают «Известия».

При этом ветслужбы некоторых территорий уже выпустили обращения к владельцам свиноводческих хозяйств всех форм собственности и охотников о существующих угрозах по распространению вируса.

Так, управление Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам напомнило гражданам о необходимости соблюдения ветправил по содержанию животных, а также немедленном сообщении в службу в случае их смерти или несанкционированного захоронения.

«Аналогичную памятку для населения распространяют власти Алтайского края, при этом сообщая о выявленных случаях в соседнем субъекте. «На территории Кемеровской области выявили вирус африканской чумы свиней. Для борьбы с распространением АЧС эти животные будут изъяты и уничтожены», — говорится в сообщении.

«А в Кировской области об угрозах заболевания сообщает МЧС по региону. «В связи с ухудшением эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней возможна вероятность распространения АЧС на муниципальные образования Кировской области, соседние от тех, в которых введены режим повышенной готовности и чрезвычайная ситуация», — поясняют в ведомстве.

В Минсельхозе сообщили, что ситуацию с АЧС в стране можно охарактеризовать как стабильную.

африканская чума свиней
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