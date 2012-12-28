В России
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57 минут назад
Костин назвал нынешнее укрепление рубля вредным и призвал «отруливать»
«Оптимальный курс сейчас — это 90–100 рублей за доллар. Я думаю, что мы сейчас зря продаем валюту и искусственно поддерживаем сильную нацвалюту», — заявил Андрей Костин.
По его словам, цены на нефть выросли из-за ближневосточного конфликта, что дополнительно поддерживает рубль. Однако большинство аналитиков сходятся во мнении, что к концу года курс может вернуться к отметке 90 руб./$.
Для сбалансированности бюджета более комфортным был бы уровень около 100 рублей, считает Андрей Костин. Он добавил, что недавняя трехкратная корректировка дефицита бюджета — это серьезно.
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