В мире
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14 минут назад
Венесуэла собирается экспортировать алкоголь в РФ
Венесуэла готовится к запуску экспорта своего алкоголя в Россию.
По ее словам, страна готова предложить российскому рынку не только типичные экспортные позиции вроде кофе, какао или авокадо, но и продукцию с добавленной стоимостью, — передает РИА Новости.
Кокуй — венесуэльский спиртной напиток из сока стебля агавы крепостью 50–55% родом из штатов Лара и Фалькон. Его сравнивают с текилой и мескалем за схожий дымчатый и фруктовый вкус. Кокуй можно употреблять как в чистом виде, так и использовать в коктейлях.
По данным «Нильсен», в первом квартале 2025 года ром стал самой быстрорастущей категорией крепкого алкоголя в России: продажи выросли на 17,5% в объеме и на 19,5% в деньгах. Также отмечался рост интереса к джину, биттерам, виски и ликерам.
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