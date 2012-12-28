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В России
21
24 минуты назад

В России могут ввести маркировку готовой еды

Глава Роспотребнадзора отметила, что распределение по стране по использованию услуг доставки готовой еды неоднородное, преимущественно речь идет о больших городах.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова выступила с предложением ввести обязательную маркировку для готовой к употреблению еды. По её словам, такой инструмент позволит быстро и эффективно навести порядок в стремительно развивающемся сегменте.

С инициативой она выступила в рамках Петербургского международного экономического форума.

«Этот инструмент даёт возможность обелить рынок очень быстро и очень эффективно», — заявила Попова. Идею поддержала президент X5 Group Екатерина Лобачева.

По словам Поповой, рост потребления уже готовой еды отмечается в мире и в России, каждый пятый человек хотя бы раз в неделю покупает готовые блюда, — передает ТАСС.

«Мировой рынок готовой еды вырос на 7,5% и составляет 220 миллиардов рублей. Россия дала рост 5,5%. Люди выбирают готовую еду. <…> Этот рынок растет очень быстро, <…> и если посмотреть данные Европы, то 25% населения Европы покупают продукты питания в интернет-магазинах. Если говорить непосредственно о готовой еде, то каждый пятый раз в неделю покупают еду готовую с доставкой. Это много», — отметила она на сессии «Здоровое питание — ключевой фактор здоровья и качества жизни».

При этом Попова отметила, что распределение по стране по использованию услуг доставки готовой еды неоднородное, преимущественно речь идет о больших городах.

Одна из задач, которая стоит перед экспертным сообществом сегодня, - найти подходы по изменению понимания россиян о том, что такое здоровая еда, прийти к единым подходам и единому критерию качества такой еды, заключила глава Роспотребнадзора.
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