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В России
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48 минут назад
В 2024 году в РФ въехало свыше 6 млн мигрантов
В 2024 году в Россию въехали порядка 6,3 млн иностранных граждан.
«Мы вернулись к допандемийным значениям. Прибывает порядка 6,3 миллиона иностранных граждан (данные за 2024 год). Порядка 50% этих граждан прибывает с трудовой целью», — рассказала она в рамках сессии «Трудовая миграция. Экономическое измерение».
Согласно материалам, представленным ведомством на сессии, приезжие — в основном уроженцы Узбекистана (23,3%), Таджикистана (16,7%), Киргизии (10,4%) и Белоруссии (9,5%), — передает РИА Новости.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня.
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