Сегодня в Липецке: в кукольном театре спектакль для взрослых, липчане запрещают начальству «тыкать»
В России
40
26 минут назад
В РФ с 1 сентября вводятся единые требования по изучению школьных предметов
В России с 1 сентября 2025 года вводятся единые требования по изучению школьных предметов.
«Учитель будет полностью вооружен соответствующими программами. И фактически вводятся единые требования по изучению в том или ином классе того или иного предмета, тех или иных тем и сколько часов отводится», — рассказал министр.
По его словам, соответствующие требования вводятся в образовательных учреждениях с 1 сентября 2025 года. Кроме того, данная норма синхронизирована с трудовым кодексом, поэтому нагрузка на учителя также будет нормирована, — передает РИА Новости.
Школьный учитель должен работать не больше 36 часов в неделю, а средняя нагрузка должна составлять не более 1,4 ставки, — добавил глава Минпросвещения. По его мнению, учителям нужно повышать зарплату с учетом их высокой нагрузки.
В мае Кравцов рассказал, что Минпросвещения начало готовить единые государственные учебники по всем предметам, вся линейка появится в течение трех лет.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня.
0
0
0
0
0
Комментарии