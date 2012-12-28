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В России
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26 минут назад

В РФ с 1 сентября вводятся единые требования по изучению школьных предметов

В России с 1 сентября 2025 года вводятся единые требования по изучению школьных предметов.

Минпросвещения РФ с 1 сентября 2025 года вводит единые требования по изучению всех школьных предметов, — заявил на полях ПМЭФ глава министерства Сергей Кравцов.

«Учитель будет полностью вооружен соответствующими программами. И фактически вводятся единые требования по изучению в том или ином классе того или иного предмета, тех или иных тем и сколько часов отводится», — рассказал министр.

По его словам, соответствующие требования вводятся в образовательных учреждениях с 1 сентября 2025 года. Кроме того, данная норма синхронизирована с трудовым кодексом, поэтому нагрузка на учителя также будет нормирована, — передает РИА Новости.

Школьный учитель должен работать не больше 36 часов в неделю, а средняя нагрузка должна составлять не более 1,4 ставки, — добавил глава Минпросвещения. По его мнению, учителям нужно повышать зарплату с учетом их высокой нагрузки.

В мае Кравцов рассказал, что Минпросвещения начало готовить единые государственные учебники по всем предметам, вся линейка появится в течение трех лет.

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