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В России
2
46 секунд назад

Закон о дропперах может коснуться двух миллионов россиян

После вступления в силу закона о дропперах фигурантами уголовных дел могут стать около двух миллионов человек.

Два миллиона человек могут стать фигурантами уголовных дел после вступления в силу закона о дропперах, — заявил заместитель начальника следственного департамента МВД России генерал-майор юстиции Данил Филиппов в ходе сессии на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Как только закон вступит в силу, 2 млн потенциальных преступников — мы к ним, соответственно, придем. Поэтому есть время отказаться от этой преступной деятельности, закрыть эти счета, прекратить пользоваться, передавать аккаунты», — отметил Филиппов.

При этом, по словам Филиппова, МВД уже располагает именами, фамилиями и адресами 30 тыс. дропперов. За первые пять месяцев 2025 года было зарегистрировано свыше 308 тыс. IT-преступлений. Совокупный ущерб гражданам достиг 81 млрд рублей, что на 20% превышает показатели прошлого года, — передает РБК.

17 июня депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон об уголовной ответственности для дропперов. Лицам, которые участвуют в кражах денег со счетов, сокрытии преступлений, обналичивании и легализации криминальных доходов, грозят в том числе следующие меры наказания: за передачу доступа к своему счету из корыстных побуждений — штраф до 300 тыс. руб. или лишение свободы до трех лет; за участие в незаконных операциях по указанию третьих лиц — те же меры; если доступ передает не владелец счета, наказание ужесточается: штраф до 1 млн руб. и тюремный срок до шести лет.

18 июня данный закон одобрил Совет Федерации. Уточняется, что лицо, являющееся клиентом оператора по переводу денежных средств, впервые совершившее преступление, освобождается от уголовной ответственности, если активно способствовало его раскрытию и расследованию и добровольно сообщило о других преступниках.

В России порядка 80 тыс. человек (среди них и иностранцы) ежемесячно становятся дропперами.

Дропперы (дропы) — это люди, которые оформляют на себя банковские карты, а потом передают их мошенникам. Злоумышленники переводят на счета дропов похищенные средства.
дропперы
мошенники
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