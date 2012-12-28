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В России
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26 минут назад
В Курганской области с рельсов сошли 11 вагонов
Авария произошла на станции Каргаполье на участке Каменск-Уральский — Курган.
По предварительным данным, днем 19 июня на станции Каргаполье Южно-Уральской железной дороги произошел сход 11 порожних вагонов, из них 3 вагона с опрокидыванием, следовавших грузовым поездом № 2446. В результате происшествия никто не пострадал, — говорится в сообщении ведомства.
Для восстановления движения на данном участке привлечен восстановительный поезд.
«Пострадавших нет. На время проведения восстановительных работ движение поездов на участке приостановлено», — пишет официальный канал Южно-Уральской железной дороги.
Причины ЧП выясняются. На место схода вагонов выехал уполномоченный транспортный прокурор.
На данный момент из-за него задержан поезд №114 Казань — Алматы. Пассажиров пригородных поездов Курган — Шадринск и Шадринск — Курган автобусами доставят на станции пересадки, откуда они продолжат путь в нужный им пункт назначения на электричках.
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