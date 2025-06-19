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8 минут назад
Диетолог призывает не исключать сахар при похудении
Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, допустимая норма потребления добавленного сахара составляет 25-30 граммов в день, что вполне совместимо с процессом снижения веса. Гораздо эффективнее учитывать умеренность и подходить к питанию осознанно, чем полностью исключать отдельные группы продуктов.
Специалист призывает не исключать сахар во время диеты. Во-первых, полностью его убрать не получится. Дело в том, что натуральные сахара содержатся, к примеру, во фруктах и овощах, — пояснила врач.
По ее словам, существует здоровая норма потребления, которую установила Всемирная организация здравоохранения. Так, в рационе допускается присутствие 25-30 граммов именно добавленного сахара в день, — пояснила Молчанова.
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