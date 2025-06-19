Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Жуткие кадры с улицы Ударников: алабай напал на женщину с двумя маленькими собачками
Происшествия
В Ельце горел завод «Энергия»
Происшествия
В Данкове у фонтана нашли девочку в пижаме
Происшествия
Буйные пешеходы выместили обиды на проезжавших мимо машинах
Происшествия
В модуль для отдыха водителей автобусов врезалась «ГАЗель»: пострадала женщина
Происшествия
От диванов и окон до манекенов и веток: в СНТ «Металлург-3» устали платить за чужой мусор
Общество
Девять дней без газа и горячей воды
Общество
Липецкая вечЁрка: два трупа: в воде и на лестнице, смерть бомбардира и жизнь без интернета.
Общество
«Деревья или окна побьют, или ребенка пришибут!»
Общество
Сын задушенной 19 лет назад женщины получит компенсацию в 800 тысяч рублей
Происшествия
Читать все
Праздник «Липецкие зори» будет безалкогольным
Общество
Юрий Таран занялся муниципалитетами
Общество
22-летний парень госпитализирован после избиения на Опытной
Общество
В Липецке появились самодельные контейнеры для сбора мусора: пластиковые украли
Общество
Началась кампания по выборам депутатов городского Совета Липецка
Политика
Липецкая область закупает вакцины для профилактики COVID-19 почти на 18 миллионов рублей
Общество
Между красивыми и умными: МБУ «Технопарк-Липецк» никак не может определиться с приоритетами
Общество
Липчанин упал с 16-го этажа
Происшествия
39-летняя ельчанка перевела мошенникам 176 000 рублей
Происшествия
50-летний мужчина поиграл в войнушку и стал фигурантом дела о хулиганстве
Происшествия
Читать все
В России
14
8 минут назад

Диетолог призывает не исключать сахар при похудении

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, допустимая норма потребления добавленного сахара составляет 25-30 граммов в день, что вполне совместимо с процессом снижения веса. Гораздо эффективнее учитывать умеренность и подходить к питанию осознанно, чем полностью исключать отдельные группы продуктов.

Диетолог Алена Молчанова опровергла популярный миф о том, что при похудении всегда необходимо исключать из рациона сахар, — передает Lenta.ru.

Специалист призывает не исключать сахар во время диеты. Во-первых, полностью его убрать не получится. Дело в том, что натуральные сахара содержатся, к примеру, во фруктах и овощах, — пояснила врач.

По ее словам, существует здоровая норма потребления, которую установила Всемирная организация здравоохранения. Так, в рационе допускается присутствие 25-30 граммов именно добавленного сахара в день, — пояснила Молчанова.
сахар
здоровье
продукты
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
За электросамокатчиками и питбайкерами будет следить «большой брат»
НЛМК Live
НЛМК приглашает школьников в летний проект «Корпорация дети»
Общество
Липецкий медвуз возглавит бывший министр здравоохранения Сахалинской области Александр Зубков
Общество
Советская, Первомайская, Горького, Неделина… На этих улицах появятся платные парковки
Спорт
Липецкие стрелки вернулись на международную арену
Общество
Парк Молодежный? А никакого парка нет!
Общество
Из-за боязни отравить малышей в Липецке неохотно истребляют крыс и мышей
Общество
Почему дороги были такими грязными зимой? Зато песка стало меньше!
Общество
В липецкой мэрии заявили, что почти 64% горожан — активные спортсмены
Происшествия
Мошенники переключились на детей: в полицию обратились родители 15-летней девочки
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить