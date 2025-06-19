Диетолог призывает не исключать сахар при похудении

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, допустимая норма потребления добавленного сахара составляет 25-30 граммов в день, что вполне совместимо с процессом снижения веса. Гораздо эффективнее учитывать умеренность и подходить к питанию осознанно, чем полностью исключать отдельные группы продуктов.