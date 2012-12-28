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В России
41
46 минут назад

Капуста и яйца дешевеют вторую неделю подряд

Росстат опубликовал данные по ситуации с ценами в России с 10 по 16 июня, из которых следует, что капуста и яйца дешевеют вторую неделю подряд.

За период с 10 по 16 июня 2025 года наблюдается устойчивое снижение цен на ряд социально значимых продуктов питания. Как сообщила Федеральная служба государственной статистики, капуста белокочанная подешевела на 4,5%, а куриные яйца — на 1,8%, — передает RT.

Это уже вторая неделя подряд, когда данные категории продовольствия демонстрируют отрицательную ценовую динамику. Также зафиксировано снижение стоимости картофеля — на 0,7%, баранины — на 0,6%, сосисок и сарделек — на 0,3%. На такую же величину подешевели сливочное масло и сахар-песок. Цены на рис и маргарин уменьшились на 0,2%.

При этом наблюдалось удорожание отдельных товарных групп. Макаронные изделия и вермишель подорожали на 0,5%, мясо кур — на 0,4%, полукопченые колбасы, сыры различных видов, а также мясные и овощные консервы для детского питания — на 0,3%.
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