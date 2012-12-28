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В России
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46 минут назад
Капуста и яйца дешевеют вторую неделю подряд
Росстат опубликовал данные по ситуации с ценами в России с 10 по 16 июня, из которых следует, что капуста и яйца дешевеют вторую неделю подряд.
Это уже вторая неделя подряд, когда данные категории продовольствия демонстрируют отрицательную ценовую динамику. Также зафиксировано снижение стоимости картофеля — на 0,7%, баранины — на 0,6%, сосисок и сарделек — на 0,3%. На такую же величину подешевели сливочное масло и сахар-песок. Цены на рис и маргарин уменьшились на 0,2%.
При этом наблюдалось удорожание отдельных товарных групп. Макаронные изделия и вермишель подорожали на 0,5%, мясо кур — на 0,4%, полукопченые колбасы, сыры различных видов, а также мясные и овощные консервы для детского питания — на 0,3%.
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