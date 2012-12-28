Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Жуткие кадры с улицы Ударников: алабай напал на женщину с двумя маленькими собачками
Происшествия
В Ельце горел завод «Энергия»
Происшествия
В Данкове у фонтана нашли девочку в пижаме
Происшествия
В модуль для отдыха водителей автобусов врезалась «ГАЗель»: пострадала женщина
Происшествия
Буйные пешеходы выместили обиды на проезжавших мимо машинах
Происшествия
От диванов и окон до манекенов и веток: в СНТ «Металлург-3» устали платить за чужой мусор
Общество
Девять дней без газа и горячей воды
Общество
Липецкая вечЁрка: два трупа: в воде и на лестнице, смерть бомбардира и жизнь без интернета.
Общество
«Деревья или окна побьют, или ребенка пришибут!»
Общество
Сын задушенной 19 лет назад женщины получит компенсацию в 800 тысяч рублей
Происшествия
Читать все
Праздник «Липецкие зори» будет безалкогольным
Общество
Юрий Таран занялся муниципалитетами
Общество
Началась кампания по выборам депутатов городского Совета Липецка
Политика
В Липецке появились самодельные контейнеры для сбора мусора: пластиковые украли
Общество
Между красивыми и умными: МБУ «Технопарк-Липецк» никак не может определиться с приоритетами
Общество
39-летняя ельчанка перевела мошенникам 176 000 рублей
Происшествия
22-летний парень госпитализирован после избиения на Опытной
Общество
Липецкая область закупает вакцины для профилактики COVID-19 почти на 18 миллионов рублей
Общество
Липчанин упал с 16-го этажа
Происшествия
50-летний мужчина поиграл в войнушку и стал фигурантом дела о хулиганстве
Происшествия
Читать все
В России
44
58 минут назад

Цены на сахар упали до минимума с 2021 года

Котировки июльских фьючерсных контрактов на нерафинированный сахар на Лондонской бирже ICE зафиксировали снижение на 1,6%.

Цена июльских фьючерсов на сахар-сырец (нерафинированный сахар) на торгах в среду, 18 июня, снизилась на 1,6% и на минимуме составила $0,1582 за фунт. Это минимальный уровень более чем за четыре года — с 14 апреля 2021 года, — передает РБК со ссылкой на данные торгов биржи ICE.

Сахар активно дешевеет с локального пика в середине марта. С 17 марта цена фьючерсов на сахар-сырец обвалилась более чем на 21%, а с начала июня — на 7,2%.

Уточняется, что снижению стоимости способствовали прогнозы по увеличению поставок сахара из Индии и Таиланда. Эти страны являются одними из крупнейших производителей и экспортеров продукта в мире.

В июне Национальная федерация кооперативных сахарных заводов Индии заявляла, что ожидает роста производства сахара в Индии в 2025–2026 годах на 19%, до 35 млн тонн, из-за увеличения посевных площадей тростника. Кроме того, Министерство наук о земле Индии прогнозировало количество муссонов и осадков в стране выше нормы, что позитивно повлияет на урожай, — пишет издание Barchart.

Наконец, в январе правительство Индии заявило, что разрешит экспорт 1 млн тонн сахара в этом сезоне, ослабив ограничения на экспорт сахара, введенные в 2023 году.

В Таиланде, по данным Управления по сахарному тростнику и сахару Таиланда, производство сахара в 2024–2025 годах выросло на 14%, до 10 млн тонн. А по ожиданиям Службы сельского хозяйства зарубежных стран при Министерстве сельского хозяйства США производство сахара в Таиланде в 2025–2026 годах вырастет на 2%, до 10,3 млн тонн.

Однако цены на сахар поддерживает не совсем удачный урожай тростника в Бразилии из-за засухи. По данным бразильского национального агентства Conab, производство сахара в этой стране в 2024–2025 годах снизилось на 3,4%, до 44,118 млн тонн.

Министерство сельского хозяйства США прогнозирует увеличение мирового производства сахара в 2025–2026 годах на 4,7%, до рекордных 189,318 млн метрических тонн, а мировое потребление сахара вырастет на 1,4%, до рекордных 177,921 млн тонн, — отмечает издание Barchart. При этом мировой избыток сахара будет выше на 7,5%, чем в прошлом году, и составит 41,188 млн тонн.

сахар
экономика
цены
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
За электросамокатчиками и питбайкерами будет следить «большой брат»
НЛМК Live
НЛМК приглашает школьников в летний проект «Корпорация дети»
Общество
Липецкий медвуз возглавит бывший министр здравоохранения Сахалинской области Александр Зубков
Общество
Советская, Первомайская, Горького, Неделина… На этих улицах появятся платные парковки
Спорт
Липецкие стрелки вернулись на международную арену
Общество
Парк Молодежный? А никакого парка нет!
Общество
Из-за боязни отравить малышей в Липецке неохотно истребляют крыс и мышей
Общество
Почему дороги были такими грязными зимой? Зато песка стало меньше!
Общество
В липецкой мэрии заявили, что почти 64% горожан — активные спортсмены
Происшествия
Мошенники переключились на детей: в полицию обратились родители 15-летней девочки
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить