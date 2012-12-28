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В России
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23 минуты назад
При падении обломков беспилотника в Курске поврежден многоквартирный дом
В результате падения обломков на одну из городских улиц повреждения получил многоквартирный дом.
«В результате падения обломков на одну из улиц города незначительные повреждения получил многоквартирный дом. Пострадали три автомобиля, один из которых загорелся — пожарные расчёты возгорание ликвидировали. По предварительной информации, к счастью, обошлось без пострадавших! Сейчас на месте работают оперативные службы, по моему поручению там же находится и.о. главы города. Информация о последствиях уточняется», — заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
И. о. главы Курска Сергей Котляров побывал на территории, где зафиксировано падение обломков украинского беспилотника и обнародовал фотографии с места происшествия. Обломки рухнули на улице Агрегатной. Поврежден один многоквартирный дом и несколько автомобилей. По его словам, комиссия на месте фиксирует повреждения. Помощь жителям будет оказана.
Ранее врио губернатора заявил, что от удара БПЛА в Курске загорелся один из автомобилей, который оперативно потушили.
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