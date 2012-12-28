Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Без мобильного интернета: такси на окраинах, самокаты на приколе, наличные вместо карт
Общество
Жуткие кадры с улицы Ударников: алабай напал на женщину с двумя маленькими собачками
Происшествия
Один из лучших бомбардиров в истории «Металлурга» получил ожоги, несовместимые с жизнью
Спорт
В Ельце горел завод «Энергия»
Происшествия
В Данкове у фонтана нашли девочку в пижаме
Происшествия
В модуль для отдыха водителей автобусов врезалась «ГАЗель»: пострадала женщина
Происшествия
От диванов и окон до манекенов и веток: в СНТ «Металлург-3» устали платить за чужой мусор
Общество
Буйные пешеходы выместили обиды на проезжавших мимо машинах
Происшествия
Девять дней без газа и горячей воды
Общество
Липецкая вечЁрка: два трупа: в воде и на лестнице, смерть бомбардира и жизнь без интернета.
Общество
Читать все
Буйные пешеходы выместили обиды на проезжавших мимо машинах
Происшествия
Сегодня в Липецке: десятки улиц без света, «Казаки России» и отпуск лучше с женой или без?
Общество
Желтый уровень угрозы объявлен в Липецкой области
Происшествия
«Деревья или окна побьют, или ребенка пришибут!»
Общество
Юрий Таран занялся муниципалитетами
Общество
Началась кампания по выборам депутатов городского Совета Липецка
Политика
39-летняя ельчанка перевела мошенникам 176 000 рублей
Происшествия
Гроза ожидается в ближайшие часы
Погода в Липецке
В Ельце угроза атаки БПЛА
Происшествия
На десяти улицах и двух базах отдыха отключат холодную воду
Общество
Читать все
В России
35
23 минуты назад

При падении обломков беспилотника в Курске поврежден многоквартирный дом

В результате падения обломков на одну из городских улиц повреждения получил многоквартирный дом.

Утром над Курском сработала система ПВО, был сбит беспилотник ВСУ, — сообщает пресс-служба правительства региона.

«В результате падения обломков на одну из улиц города незначительные повреждения получил многоквартирный дом. Пострадали три автомобиля, один из которых загорелся — пожарные расчёты возгорание ликвидировали. По предварительной информации, к счастью, обошлось без пострадавших! Сейчас на месте работают оперативные службы, по моему поручению там же находится и.о. главы города. Информация о последствиях уточняется», — заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

И. о. главы Курска Сергей Котляров побывал на территории, где зафиксировано падение обломков украинского беспилотника и обнародовал фотографии с места происшествия. Обломки рухнули на улице Агрегатной. Поврежден один многоквартирный дом и несколько автомобилей. По его словам, комиссия на месте фиксирует повреждения. Помощь жителям будет оказана.

Ранее врио губернатора заявил, что от удара БПЛА в Курске загорелся один из автомобилей, который оперативно потушили.
беспилотники
атака
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
За электросамокатчиками и питбайкерами будет следить «большой брат»
НЛМК Live
НЛМК приглашает школьников в летний проект «Корпорация дети»
Общество
Липецкий медвуз возглавит бывший министр здравоохранения Сахалинской области Александр Зубков
Общество
Советская, Первомайская, Горького, Неделина… На этих улицах появятся платные парковки
Спорт
Липецкие стрелки вернулись на международную арену
Общество
Парк Молодежный? А никакого парка нет!
Общество
Из-за боязни отравить малышей в Липецке неохотно истребляют крыс и мышей
Общество
Почему дороги были такими грязными зимой? Зато песка стало меньше!
Общество
В липецкой мэрии заявили, что почти 64% горожан — активные спортсмены
Происшествия
Мошенники переключились на детей: в полицию обратились родители 15-летней девочки
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить