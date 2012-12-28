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В России
33
50 минут назад
1

В РФ почти на 6% снизились продажи водки

По итогам пяти месяцев 2025 года розничные продажи алкогольной продукции (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) продолжают снижаться.

Розничные продажи водки в России в январе — мае 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года упали на 5,8%, до 29,25 млн дал, коньяка — на 11,4%, до 5,16 млн дал, — передает ТАСС со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля.

Продажи ликероводочных изделий выросли на 14%, до 7,2 млн дал, других спиртных напитков — на 3,1%, до 5,66 млн дал. Всего продажи спиртных напитков крепостью свыше 9% сократились на 2,9%, до 47,26 млн дал.

В целом продажи алкогольной продукции (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) в России за указанный период снизились на 13,5% — до 80,87 млн дал. Продажи слабоалкогольной продукции упали на 89,2%, до 808,9 тыс. дал.

Продажи виноградных вин сократились на 1,7%, до 22,4 млн дал, ликерных вин — на 12,2%, до 500,1 тыс. дал. Продажи игристых вин снизились на 3,9%, до 8 млн дал.

Продажи виноградосодержащих напитков с этиловым спиртом за отчетный период снизились на 9,2%, до 581,1 тыс. дал, виноградосодержащих напитков без этилового спирта — на 60,8%, до 103 тыс. дал. Продажи плодовой алкогольной продукции снизились на 74,3%, до 1,23 млн дал.
алкоголь
цены
экономика
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Комментарии (1)

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Олегыч
12 минут назад
До лампочки эта водка..паленки много в продаже не говоря уже про вина! Своя домашняя не подведет..
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