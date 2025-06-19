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сегодня, 10:04

Иран атаковал Израиль ракетами и беспилотниками

Атака стала ответной мерой.

Иран днем 18 июня впервые запустил в боевых условиях двухступенчатую баллистическую ракету средней дальности «Саджил», — пишут «Известия» со ссылкой на агентство Tasnim и Корпус стражей исламской революции (КСИР).

«Баллистические ракеты, запущенные КСИР в ходе последней волны ударов, поразили цели в Тель-Авиве, Хайфе, крупнейшем израильском аэропорту Бен-Гурион и авиабазе ЦАХАЛ Неватим», — говорится в материале.

Уточняется, что все цели были поражены.

Впервые испытание твердотопливной двухступенчатой ракеты средней дальности «Саджил» класса «поверхность — поверхность» прошли в ноябре 2008 года. Отмечалось, что оружие обладает максимальной дальностью до двух тысяч километров.

Конфликт между Израилем и Ираном ведется исключительно в воздухе, без применения сухопутных и морских сил. В ответ на авиационные удары Иран массированно запускает баллистические ракеты и беспилотники, которые сталкиваются с израильской противовоздушной обороной, в составе которой появилась лазерная система.

Большое значение для Ирана имеют беспилотники. Хотя они уступают ракетам в уязвимости, скорости и боевой мощи, они гораздо дешевле, и потому иранское командование активно их применяет. Самым распространенным беспилотником является Shahed-136 с двигателем внутреннего сгорания и боевой частью 50 кг. Вместе с ним используется реактивный Shahed-238, развивающий большую скорость. Такие беспилотники применяются как для поражения определенных целей, так и для отвлечения ПВО.

Ночью 13 июня Израиль атаковал Иран. По словам израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, основной целью являлись объекты ядерной инфраструктуры. При этом есть жертвы среди мирного населения.

Президент США Дональд Трамп призвал Иран заключить ядерную сделку после атаки ЦАХАЛ. Он заявил, что на вооружении у Израиля много оружия из США и «они знают, как им пользоваться».

Позже президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Российский лидер подчеркнул, что Москва осуждает действия Израиля, предпринятые в нарушение Устава ООН и международного права. Беседуя с Нетаньяху, Путин акцентировал внимание на необходимости вернуться к переговорному процессу и решить все вопросы, касающиеся ядерной программы Ирана, дипломатическим путем.
Иран
Израиль
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