Липецкая вечЁрка: два трупа: в воде и на лестнице, смерть бомбардира и жизнь без интернета.
В России
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вчера, 23:29
Мошенники стали чаще предлагать россиянам поддельные рецепты и справки
Сейчас там размещено более 130 ресурсов и каналов, специализирующихся на продаже якобы реальных медицинских справок и рецептов. Всего на них подписано порядка 5 тыс. человек, при этом некоторые аккаунты недействительны.
Чаще всего покупатели в комментариях пишут, что после перевода денег за услугу их просто блокируют, либо выдают документы, но те оказываются поддельными.
Рост предложений со стороны мошенников объясняется ужесточением контроля со стороны властей за оборотом медицинской документации, считает адвокат Станислав Дроботов. В частности, это касается медицинских рецептов.
«Спрос на такие услуги был всегда. Документы обычно заказывают наркозависимые от аптечных лекарств. Спрос же порождает предложение. Однако такая практика в последние годы пресекается всё жестче», — объяснил он.
Выдача медицинских справок не стала жестче регламентироваться законом, однако спрос на их покупку стабильно растет последние пять лет, добавил источник «Известий», связанный с даркнетом.
«Люди не хотят переживать о получении справок для работы, вождения и прочих нужд. Поэтому предложения таких услуг как были, так и остаются востребованными. На фоне пресечения продажи рецептов, многие продавцы стали активнее продвигать предложения по продаже и других медицинских документов», — рассказал он.
По его словам, объявления о продаже липовых справок и рецептов могут приносить одному ресурсу до миллиона рублей в месяц.
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