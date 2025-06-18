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В мире
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8 минут назад
Власти Испании и Португалии назвали причину масштабного энергетического сбоя
Причиной крупного отключения электричества в Испании и Португалии 28 апреля стала ошибка оператора национальной электросети Red Electrica.
По словам министра Сары Агесен, свет в Испании и Португалии в конце апреля исчез по нескольким причинам технического и организационного характера. За несколько дней до отключения электроэнергии произошли скачки напряжения, которые утром 28 апреля усилились, а затем разбалансировали систему.
Дополнительно ухудшили ситуацию неправильные действия оператора Red Electrica — в итоге система отключилась из-за перегрузки. При этом специалисты уточнили, что о кибератаках речи не идет.
Испания, в частности, Мадрид и Барселона, португальские Лиссабон, Алгарве и Коимбра, французский регион Бургундия, Андорра, Нидерланды и Бельгия столкнулись с масштабными отключениями электричества днем 28 апреля.
В городах перестали работать все виды транспорта, больницы, магазины и интернет. Причина произошедшего долгое время была неизвестна.
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