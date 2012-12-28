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сегодня, 12:39
Макрон заявил о новом пакете «беспрецедентных» санкций ЕС в отношении РФ
Европейский союз разработал новый пакет «беспрецедентных» санкционных мер в отношении России.
«В том, что касается Украины, наша общая позиция такова, что нам нужно усилить санкции, — это то, что европейцы подготовили с новыми беспрецедентными и гораздо более сильными санкциями, и то, что готовят американские сенаторы», — отметил он по итогам саммита G7 в Канаде.
По его словам, президент США поддержал санкции, «но не хотел действовать в одиночку».
По мнению Макрона, для США «стратегически» необходимо решить конфликт на Украине.
«Потому что тот, кто позволит Украине капитулировать, потеряет весь авторитет для того, чтобы обеспечить безопасность в любом другом регионе, в особенности в Индо-Тихоокеанском. Так что это стратегический интерес США – продолжать эти усилия вместе с нами так, как мы это обсуждали: санкции и военная поддержка Украины, чтобы вынудить Россию вернуться к переговорам», — сказал он.
Макрон добавил, что страна, которая позволит Украине капитулировать, потеряет весь свой авторитет для действий в каком-либо другом регионе.
17 июня президент Франции заявил, что Дональд Трамп относительно положительно оценил проект антироссийских санкций.
Также 17 июня Трамп на саммите заявил, что Белый дом не вводит новые антироссийские санкции, рассчитывая на соглашения по урегулированию украинского кризиса. Он подчеркнул, что санкции невозможно ввести быстро, потому что каждое подобное решение стоит США огромных денег. Американский лидер уточнил, что санкции против России обходятся США в миллиарды долларов, — передает РЕН ТВ.
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