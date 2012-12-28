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В России
19
47 минут назад

«АвтоВАЗ» представил новую Lada Aura для такси

На Петербургском международном экономическом форуме-2025 «АвтоВАЗ» представил новую Lada Aura, которая предназначена для такси.

Компания «Автоваз» представила на стенде в рамках Петербургского международного экономического форума автомобиль Lada Aura, предназначенный для такси, — передает ТАСС.

Автомобиль выполнен в белом цвете с желтой полосой по периметру кузова и черными «шашками» — стандартным обозначением такси.

Розничные продажи бизнес-седанов Lada Aura начались в России 30 ноября 2024 года.

Кроме того, на стенде «Автоваза» на ПМЭФ представлены автомобили Lada Niva Sport и новая модель бренда Lada Iskra Sport в черном цвете.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. Главная тема — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». На форуме будет работать тематическая зона «Территория инноваций» и пространство национальных брендов «Покупай российское!».

В программе запланированы Форум МСП, Форум креативных индустрий, Международный молодежный экономический форум «День будущего», форум «Лекарственная безопасность», дискуссионная площадка «Росконгресс урбан хаб». В рамках культурной программы пройдет фестиваль «Петербургские сезоны», а также состоятся традиционные Спортивные игры ПМЭФ.
авто
такси
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