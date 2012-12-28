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В России
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47 минут назад
«АвтоВАЗ» представил новую Lada Aura для такси
На Петербургском международном экономическом форуме-2025 «АвтоВАЗ» представил новую Lada Aura, которая предназначена для такси.
Автомобиль выполнен в белом цвете с желтой полосой по периметру кузова и черными «шашками» — стандартным обозначением такси.
Розничные продажи бизнес-седанов Lada Aura начались в России 30 ноября 2024 года.
Кроме того, на стенде «Автоваза» на ПМЭФ представлены автомобили Lada Niva Sport и новая модель бренда Lada Iskra Sport в черном цвете.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. Главная тема — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». На форуме будет работать тематическая зона «Территория инноваций» и пространство национальных брендов «Покупай российское!».
В программе запланированы Форум МСП, Форум креативных индустрий, Международный молодежный экономический форум «День будущего», форум «Лекарственная безопасность», дискуссионная площадка «Росконгресс урбан хаб». В рамках культурной программы пройдет фестиваль «Петербургские сезоны», а также состоятся традиционные Спортивные игры ПМЭФ.
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