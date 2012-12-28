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Бизнес
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53 минуты назад

«Ростелеком» вдвое ускорил интернет-сети по всей Липецкой области

Липецкий филиал ПАО «Ростелеком» завершил проект по модернизации региональной распределительной сети передачи данных.

В рамках обновления провайдер построил новую внутреннюю сеть, заменил оборудование на ключевых элементах инфраструктуры — центральных серверах BRAS. Через эти узлы трафик магистральных каналов связи распределяется по абонентам. BRAS аутентифицирует и авторизует клиентов, обеспечивает качество сервиса и мониторит поток данных. Специалисты компании заменили серверы на всех станциях региона: в Липецке, Ельце, Грязях, Задонске, Лебедяни и Хлевном. Работы прошли без сбоев и потерь сигнала, которые могли бы заметить пользователи. Модернизация помогла повысить пропускную способность до 620 Гбит/c и обеспечить более стабильное соединение для частных и корпоративных клиентов, даже в условиях постоянно растущего трафика.

Константин Власов, директор Липецкого филиала ПАО «Ростелеком»:

«Модернизацию сетей мы начали в прошлом году. На первом этапе установили дополнительное оборудование на магистральном канале “Липецк — Москва”. Это позволило обеспечить стабильный доступ к цифровым услугам десяткам тысяч физлиц и организаций из нескольких регионов страны. Если говорить отдельно о Липецкой области, то мы наблюдаем стремительный рост нагрузки на сети. Только в прошлом году более 16 тысяч наших земляков выбрали “Ростелеком”. В основном они подключают сразу несколько услуг. Чтобы рост трафика не сказался на качестве связи, в этом году мы инвестировали средства в модернизацию именно местных сетей. Причем не ограничились одним—двумя самыми густонаселенными районами: работы велись по всему региону».

При модернизации распределительной сети установлено новое оборудование с использованием технологии DWDM, при которой по одному волокну передается в десятки раз больше данных, чем в других решениях. Она позволяет выполнять маршрутизацию на высоких скоростях на дальние расстояния. В результате вырос максимальный объем данных, который направляется через каждый сервер — так называемая емкость технологических каналов. Теперь даже на отдаленных территориях абоненты могут смотреть онлайн-фильмы и сериалы в 4K и Ultra HD, передавать и скачивать большие объемы информации, играть в виртуальные игры, пользоваться сервисами умного дома и другими цифровыми услугами.

Липчане, проживающие в частном секторе, могут подключать пакетные тарифные планы со скоростью интернета до 700 Мбит/с. Подробнее о предложениях и услугах «Ростелекома» можно узнать на сайте компании.

ПАО «Ростелеком». Реклама

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