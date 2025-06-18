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сегодня, 09:59
Иран заявил о полном контроле над воздушным пространством Израиля
Воздушные силы (ВС) Ирана во время атаки на Израиль в ночь на 18 июня смогли установить полный контроль над воздушным пространством противника.
«Ночной ракетный удар показал, что мы полностью контролируем воздушное пространство оккупированных территорий», — приводит агентство содержание заявления в Telegram-канале.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в этот же день сообщила о начале ракетной атаки со стороны Ирана. Как уточнили в пресс-службе ЦАХАЛ, над перехватом работали оборонные системы.
Ранее Иран дважды за ночь нанес ракетные ракетные удары по Израилю. По данным израильской системы оповещения о ракетных обстрелах, сигнал тревоги был активирован в десятках городов и населенных пунктов центральной части страны. Информация о падениях ракет или пострадавших не поступала.
В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию под названием «Восходящий лев»: израильские ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Тель-Авив заявил, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию государства. При атаках погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба ВС республики и командующий КСИР, а также ряд ученых-ядерщиков, — передает РИА Новости.
Ударам подверглись ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане, места дислокации армии на северо-западе страны. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и атакует военные цели противника. Израильские и иранские СМИ сообщают о десятках погибших и сотнях пострадавших с обеих сторон. Стороны конфликта обмениваются ударами по несколько раз в день.
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