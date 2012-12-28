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В России
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45 минут назад
В Госдуме приняли закон о защите русского языка
Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон, направленный на защиту русского языка в публичном пространстве.
Согласно закону вывески, указатели и информационные таблички в магазинах и общественных местах должны быть написаны на русском языке. Допускается также их дублирование на языках народов России или на иностранных языках, — сообщает пресс-служба Госдумы.
Еще одно изменение касается названий жилых комплексов и объектов строительства: застройщики обязаны использовать только кириллицу при создании коммерческих названий, если речь идет о рекламе новых объектов недвижимости.
Предполагается, что закон вступит в силу 1 марта 2026 года.
«Проблема была в том, что некоторые участники экономической деятельности, применяя маркетинговые шаги на свое усмотрение, зачастую не выполняют закон о государственном языке», — заявила представлявшая документ председатель комитета по культуре Ольга Казакова. В случае принятия закон, по ее словам, ограничит избыточное и механическое использование англицизмов.
Казакова рассказала, что после принятия законопроекта в первом чтении в начале февраля над текстом была проделана большая работа. В итоге изменения будут внесены в четыре закона — о культуре, защите прав потребителей, участии в долевом строительстве и политике в отношении соотечественников за рубежом, — передает РБК.
Изменений в градостроительный кодекс не будет, обратила внимание она. В первой версии документа предполагалось изменениями в градостроительный кодекс обязать застройщиков использовать русский язык в наименованиях строящихся объектов. Также депутаты отказались от идеи внести изменения в закон «О средствах массовой информации». Принятым в первом чтении законопроектом предлагалось дополнить его нормой о трансляции информационных программ в эфире теле- и радиоканалов на русском языке.
Ко второму чтению была уточнена норма о названиях объектов капитального строительства, которые застройщик планирует использовать в рекламе. Согласно принятому документу, они должны быть выполнены только с использованием кириллицы. Но эта норма не будет распространяться на объекты, введенных в эксплуатацию до вступления закона в силу.
В соответствии с принятым законом, преимущественно на государственном должна быть выполнена информация, предназначенная для ознакомления потребителей в сфере торговли и оказания услуг, — сообщила Казакова: «Надписи «открыто», «закрыто», «распродажа», информационные таблички, в первую очередь на русском языке как государственном. Замечу, что перевод на другие языки не исключается и не запрещается».
Фирменных наименований и товарных знаков принятый документ не касается, они защищены законом, — заявила Казакова.
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