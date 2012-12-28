Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В селе Сенцово пропала 40-летняя женщина
Происшествия
Ночью в Липецкой области уничтожены БПЛА
Происшествия
Желтый уровень сменил красный: тревога по всей области
Происшествия
Происшествие в парке Победы: возбуждено уголовное дело
Происшествия
72-летний водитель квадроцикла погиб рано утром
Происшествия
Липецкая вечЁрка: бой с автомобилями, машина всмятку — водитель ушел домой и возвращение из плена
Общество
Из-под нового жилого комплекса забил ручей
Общество
35-летний мужчина получил серьёзную электротравму: врачи борются за его жизнь
Происшествия
В ближайшие часы на территории Липецкой области возможна гроза
Погода в Липецке
Приставший к девочкам в Нижнем парке пенсионер арестован
Происшествия
Читать все
На замену оборудования спортплощадок в Липецке в этом году не предусмотрено ни копейки
Общество
Происшествие в парке Победы: возбуждено уголовное дело
Происшествия
Лошадь в Данкове повредили ветер и двое подростков
Общество
Управляющая компания обанкротилась, задолжав 7,8 миллиона рублей
Общество
В Липецкую область приходит дождливая и прохладная погода
Погода в Липецке
В ближайшие часы на территории Липецкой области возможна гроза
Погода в Липецке
35-летний мужчина получил серьёзную электротравму: врачи борются за его жизнь
Происшествия
Пропавшая в Сенцово многодетная мать вернулась домой
Происшествия
Ельчанин заплатил за улучшение качества мобильной связи 668 000 рублей
Происшествия
У браконьеров конфисковали лодку, мотор и аккумулятор: сами мужчины отделались условным сроком
Происшествия
Читать все
В России
37
45 минут назад

В Госдуме приняли закон о защите русского языка

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон, направленный на защиту русского языка в публичном пространстве.

Госдума приняла закон о защите русского языка от чрезмерного использования заимствований в публичном пространстве.

Согласно закону вывески, указатели и информационные таблички в магазинах и общественных местах должны быть написаны на русском языке. Допускается также их дублирование на языках народов России или на иностранных языках, — сообщает пресс-служба Госдумы.

Еще одно изменение касается названий жилых комплексов и объектов строительства: застройщики обязаны использовать только кириллицу при создании коммерческих названий, если речь идет о рекламе новых объектов недвижимости.

Предполагается, что закон вступит в силу 1 марта 2026 года.

«Проблема была в том, что некоторые участники экономической деятельности, применяя маркетинговые шаги на свое усмотрение, зачастую не выполняют закон о государственном языке», — заявила представлявшая документ председатель комитета по культуре Ольга Казакова. В случае принятия закон, по ее словам, ограничит избыточное и механическое использование англицизмов.

Казакова рассказала, что после принятия законопроекта в первом чтении в начале февраля над текстом была проделана большая работа. В итоге изменения будут внесены в четыре закона — о культуре, защите прав потребителей, участии в долевом строительстве и политике в отношении соотечественников за рубежом, — передает РБК.

Изменений в градостроительный кодекс не будет, обратила внимание она. В первой версии документа предполагалось изменениями в градостроительный кодекс обязать застройщиков использовать русский язык в наименованиях строящихся объектов. Также депутаты отказались от идеи внести изменения в закон «О средствах массовой информации». Принятым в первом чтении законопроектом предлагалось дополнить его нормой о трансляции информационных программ в эфире теле- и радиоканалов на русском языке.

Ко второму чтению была уточнена норма о названиях объектов капитального строительства, которые застройщик планирует использовать в рекламе. Согласно принятому документу, они должны быть выполнены только с использованием кириллицы. Но эта норма не будет распространяться на объекты, введенных в эксплуатацию до вступления закона в силу.

В соответствии с принятым законом, преимущественно на государственном должна быть выполнена информация, предназначенная для ознакомления потребителей в сфере торговли и оказания услуг, — сообщила Казакова: «Надписи «открыто», «закрыто», «распродажа», информационные таблички, в первую очередь на русском языке как государственном. Замечу, что перевод на другие языки не исключается и не запрещается».

Фирменных наименований и товарных знаков принятый документ не касается, они защищены законом, — заявила Казакова.
русский язык
закон
защита
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
За электросамокатчиками и питбайкерами будет следить «большой брат»
НЛМК Live
НЛМК приглашает школьников в летний проект «Корпорация дети»
Общество
Липецкий медвуз возглавит бывший министр здравоохранения Сахалинской области Александр Зубков
Общество
Советская, Первомайская, Горького, Неделина… На этих улицах появятся платные парковки
Спорт
Липецкие стрелки вернулись на международную арену
Общество
Парк Молодежный? А никакого парка нет!
Общество
Из-за боязни отравить малышей в Липецке неохотно истребляют крыс и мышей
Общество
Почему дороги были такими грязными зимой? Зато песка стало меньше!
Общество
В липецкой мэрии заявили, что почти 64% горожан — активные спортсмены
Происшествия
Мошенники переключились на детей: в полицию обратились родители 15-летней девочки
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить