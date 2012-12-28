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В мире
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56 минут назад

Торговое представительство РФ в Швеции подверглось атаке беспилотника

В посольстве указали, что произошедшая атака продолжила череду аналогичных нападений на помещения российской дипломатической миссии в Швеции.

Торговое представительство РФ в Швеции подверглось нападению беспилотного летательного аппарата (БПЛА), сбросившего пакет с краской перед входом в учреждение, — передает ТАСС со ссылкой на посольство РФ в Стокгольме.

«В ночь на 17 июня 2025 года Торговое представительство России в Швеции подверглось нападению БПЛА. Пролетевший над территорией дрон сбросил на площадку перед центральным входом в торгпредство пакет с краской. Упомянутая атака продолжила череду аналогичных нападений последнего времени на помещения российской дипломатической миссии в Швеции, ставящих под угрозу безопасность ее сотрудников и наносящих ущерб имуществу представительства», — отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале дипмиссии.

В российском посольстве подчеркнули, что шведские власти в очередной раз не справились с соблюдением своих международно-правовых обязательств.

«Настаиваем на выправлении такой ситуации», — говорится в сообщении.

25 мая посольство РФ в Швеции подверглось очередному нападению с использованием дрона. Как рассказали в дипмиссии, с мая 2024 года было зарегистрирована 11 нападений на ее территорию с использованием БПЛА, в ходе которых сброшены емкости с краской, нанесен материальный ущерб. Последние два случая особо опасны тем, что для сброса использовали стеклянные сосуды с краской, которые в силу своего веса и наличия осколков могут привести к тяжелым травмам. По каждому инциденту посольство обращалось в полицию, направляло ноты в МИД с требованием обеспечить выполнение международно-правовых обязательств Швеции как принимающего государства по гарантиям безопасности дипломатической миссии, но злоумышленники до сих пор не найдены, а инциденты продолжаются.
беспилотники
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