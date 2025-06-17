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В мире
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38 минут назад
Австрия призвала ЕС подготовиться к возобновлению импорта газа из РФ
Евросоюз должен быть готов возобновить импорт российского газа в случае достижения мира на Украине.
Еврокомиссия собирается представить законопроект о запрете поставок газа по новым российским газовым контрактам и существующим спотовым контрактам. Запрет планируется ввести до конца 2025 года.
Сообщалось, что запрет может коснуться и оставшегося импорта трубопроводного и сжиженного газа, импортируемого из России по долгосрочным контрактам. Это запрет запланирован на конец 2027 года.
Однако в австрийском минэнерго заявили FT, что Брюссель «должен сохранить возможность пересмотра ситуации по окончании конфликта».
Издание отмечает, что Австрия стала третьей страной-членом ЕС (после Венгрии и Словакии), которая открыто предложила возобновить импорт российского газа после урегулирования украинского конфликта.
Россия неоднократно заявляла, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, попав таким образом в более сильную зависимость от высоких цен.
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