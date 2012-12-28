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сегодня, 15:10
Ракетные удары Ирана полностью парализовали Тель-Авив
Люди проводят большую часть времени в бомбоубежищах из-за «непрекращающихся атак беспилотников и ежедневных ракетных обстрелов».
«Тель-Авив парализован», — говорится в публикации.
В сообщении указали, что значительная часть населения израильского города находится в бомбоубежищах большую часть дня.
Иностранные дипломаты, сотрудники посольств и израильские граждане в настоящее время покидают страну по суше через границу с Иорданией, а также по Средиземному морю в сторону Кипра.
Отмечается, что ракетные удары привели к перебоям в электроснабжении и поставках горючего.
Кроме того, из-за закрытия аэропортов покинуть Израиль можно лишь через наземные пути или по воде, — говорится в материале.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты «земля — земля».
Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который, в свою очередь, грозит продолжать обстрелы, пока еврейское государство не прекратит бомбежки, — сообщает РИА Новости.
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