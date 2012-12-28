В РФ запретят покупать недвижимость за наличные

Генпрокуратура одобрила идею запретить расчёты наличными при операциях с недвижимостью. По данным правоохранительных органов, в РФ довольно сильно распространены случаи дистанционного мошенничества, что делает актуальным ужесточение законов. Например, если будут выявлены признаки сомнительной сделки, продлить регистрацию прав на недвижимость или приостановить ее можно будет на 20 дней.