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В России
40
37 минут назад

В РФ запретят покупать недвижимость за наличные

Генпрокуратура одобрила идею запретить расчёты наличными при операциях с недвижимостью. По данным правоохранительных органов, в РФ довольно сильно распространены случаи дистанционного мошенничества, что делает актуальным ужесточение законов. Например, если будут выявлены признаки сомнительной сделки, продлить регистрацию прав на недвижимость или приостановить ее можно будет на 20 дней.

Генпрокуратура поддержала введение запрета на сделки с недвижимостью за наличные. Ранее с такой инициативой выступили депутаты комитета Госдумы по строительству и ЖКХ от «Единой России». Силовики сочли, что в России сегодня распространены случаи дистанционного мошенничества, поэтому необходимо ужесточить законодательство. В том числе продлить регистрацию прав на недвижимость или приостановить ее на срок до 20 дней при выявлении признаков сомнительной сделки, — пишут «Известия».

Введение запрета на проведение сделок с недвижимостью за наличные поддержали в Генпрокуратуре. Это следует из ответа первого заместителя ведомства Анатолия Разинкина зампреду комитета по строительству и ЖКХ от фракции «Единая Россия» Светлане Разворотневой, которая ранее выступила с законодательной инициативой по введению такого ограничения.

В документе говорится, что в связи распространенностью фактов дистанционного мошенничества при сделках с недвижимостью, предложение депутатов о принятии специального закона, устанавливающего правила оказания посреднических услуг, поддерживается.

«К подлежащим нормированию вопросам возможно отнести порядок организации работы риелторов, обязательные требования к ним: наличие высшего образования, отсутствие судимости за экономические преступления и др. Поскольку ГК РФ и закон о защите прав потребителей устанавливают лишь рамочный характер возмещения ущерба пострадавшей стороне, немаловажным является определение пределов ответственности, в том числе материальной, за некачественно оказанные посреднические услуги, в результате которых участник сделки лишился жилья», — говорится в ответе Анатолия Разинкина.

В связи с этим в Генпрокуратуре считают важным изучение возможности формирования специального компенсационного фонда, с помощью которого пострадавший от действий риелторов вправе требовать возмещения ущерба. Кроме того, в документе поддерживаются изменения в федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» по увеличению сроков — до 20 дней (сегодня до 10 дней через Росреестр, до 12 дней через МФЦ) или приостановке постановки недвижимости на кадастровый учет при выявлении признаков сомнительной сделки.

«При введении таких корректив возможно рассмотреть вопрос о создании интегрированной системы обмена сведениями между Росреестром и МВД для пресечения неправомерных действий при совершении подозрительных сделок», — предлагает Анатолий Разинкин.

Кроме того, актуальной правоохранители считают и проверку согласия пожилого человека (старше 65 лет) на продажу квартиры.

Как отметила автор инициативы Светлана Разворотнева, законопроект о запрете покупки жилья за наличные станет одним из шагов по созданию системы по безопасности купли-продажи недвижимости в России.

жилье
экономика
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