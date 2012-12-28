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В России
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12 минут назад
На Кубани из-за обвала скалы задержали 10 поездов
На место ЧП отправили бригаду железнодорожников, участок уже расчистили.
В результате инцидента были задержаны десять пассажирских поездов: поезд Туапсе — Имеретинский Курорт задержан на два часа; «Ласточка», следовавшая по маршруту аэропорт Сочи — Ростов, прибыла с опозданием на 1 час 28 минут; еще один состав Туапсе — Имеретинский Курорт задержался на 1 час 26 минут. Поезд Тамбов — Адлер прибыл с задержкой на 1 час 21 минуту, Кисловодск — Адлер — на 1 час 18 минут, Сухум — Санкт-Петербург — на 1 час 9 минут, а Ростов — Адлер — на 1 час 8 минут.
Также зафиксированы незначительные отклонения у поездов Красноярск — Адлер (8 минут), Астрахань — Имеретинский Курорт (36 минут) и Москва — Адлер (35 минут).
Уточняется, что по одному из путей движение удалось восстановить в 5 часов 15 минут, а в 5 часов 47 минут — возобновить полностью.
В Краснодарском крае сохраняется неблагоприятная погодная обстановка — сильные проливные дожди привели к подтоплениям, перебоям с электричеством и транспортными трудностями. В Сочи стихия затронула сразу несколько районов города: из-за ливней вышли из берегов реки Мзымта и Херота, зафиксированы случаи попадания молний в здания. На улице Авиационной в Адлере скопление воды парализовало движение. В Дагомысе дерево упало на дорогу и повредило автомобиль. В акватории Сочи наблюдались два смерча.
По данным местных властей, в регионе возможны новые ливни, грозы с градом и шквалистым усилением ветра до 18 м/с. Прогнозируется резкий подъем уровня воды в реках и возможные селевые потоки в горной местности. Все городские службы переведены на усиленный режим, жителям и туристам рекомендовано соблюдать меры безопасности.
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