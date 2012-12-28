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В мире
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49 минут назад

Три корабля горят у берегов Ирана в районе Ормузского пролива

Сервис мониторинга возгораний FIRMS NASA также зафиксировал пожар.

Три судна охвачены огнем у побережья Ирана в Оманском заливе, — передает ТАСС со ссылкой на иранский телеканал Press TV.

Уточняется, что горящие суда расположены недалеко от Ормузского пролива, через который проходит главный маршрут для экспорта нефти и газа из стран Персидского залива.

Телеканал не называет причины инцидента. Сведений о нанесении израильских ударов по судам в территориальных Ирана не поступало.

Ормузский пролив — один из важнейших морских узлов мировой экономики. Он соединяет Персидский залив с Оманским заливом и далее с Аравийским морем, обеспечивая выход в море странам Персидского залива, включая Иран, Саудовскую Аравию, Кувейт, Катар, Бахрейн, ОАЭ и Ирак. Через этот узкий морской коридор шириной около 50 км в самой узкой части ежедневно проходит значительная часть мирового морского экспорта нефти, — пишет «Российская газета».

Иран традиционно рассматривает Ормузский пролив как зону своего стратегического влияния. На фоне обострения конфликтов на Ближнем Востоке, особенно в отношениях с Израилем и США, Тегеран неоднократно заявлял о возможности блокировки пролива в случае прямого военного столкновения или усиления давления на Исламскую Республику.
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