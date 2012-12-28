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В России
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47 минут назад
Выдачи кредитов упали более чем вдвое за год
Как сообщают «Известия», в среднем россиянам одобряют кредитки с максимальным долгом в 127 тыс. рублей. Резкое падение показателей по сравнению с 2024-м — это устойчивая тенденция, которая наблюдается с начала года. За пять месяцев 2025-го число выданных кредиток также упало вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
«В условиях жесткого регулирования со стороны ЦБ банки гораздо хуже одобряют новые лимиты по кредитным картам», — пояснил глава группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин.
Банки также продолжали ухудшать условия по кредиткам и урезать клиентам лимиты в течение всех пяти месяцев 2025-го года, ранее писали «Известия».
Многие клиенты жаловались, что максимальную сумму долга по их пластику снижали многократно — были случаи, когда он уменьшался в 20 раз.
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