Первый летний фестиваль в «Скорняково-Архангельское» состоялся!

В минувшую субботу вот уже восьмой раз в Усадьбе «Скорняково-Архангельское» прошёл фестиваль «Не только джаз на пруду».

Этот фестиваль — это всегда встречи друзей, множество ярких фотозон и незабываемое музыкальное путешествие. Но, пожалуй, самый главный сюрприз на этот раз преподнесла погода: прогнозы синоптиков не подтвердились, и фестиваль как всегда выдался ярким, солнечным и жарким. А заранее заготовленные дождевики если кому и понадобились — то разве минут на пятнадцать, не больше!

Но погода стала не единственным чудесным событием не фестивале. Чем там только не удивляли! По улицам усадьбы даже Cлона водили, «как видно напоказ – известно, что Cлоны в диковинку у нас – так за слоном толпы зевак ходили»... Спектакль по мотивам басни Крылова «Слон и Моська» на фестивале дважды показал уличный театр «Ларамбла» из Ростова-на-Дону. Этот театр — постоянный участник крупнейших фестивалей уличного искусства и знаковых мероприятий по всей России. В Скорняково-Архангельское из Ростова-на-Дону приехали семь артистов, двое из которых прятались внутри слона! Представление получилось ярким, интерактивным и вкусным: в конце спектакля всех зрителей угощали огромным хлебом. А всё почему? Потому что душа требует хлеба и зрелищ!

– В усадьбе «Скорняково-Архангельское» на фестивале «Не только джаз на пруду» мы впервые — очень нравится! Аллея шикарная для наших спектаклей-променадов! У нас все постановки — это шествия. А здесь как раз есть где развернуться — и парк, и зрители — всё просто пушка! — Рассказал руководитель театра «Ларамбла» Александр Соловьёв, сыгравший роль самого Ивана Андреевича Крылова.

На фестивале можно было встретить не только Cлона, но и много других животных. Организаторы не на слове, а на деле придерживаются философии дог-френдли (с английского — «дружелюбный к собакам»): на входе всем гостям с собачками давали подарок — лакомство и пакетики для уборки. А ещё можно было совершенно бесплатно получить портрет своего питомца! Только за первый час работы фестиваля художница — выпускница ЛГПУ 23-летняя Алина Муллагалиева написала 20 скетч-портретов братьев наших меньших по фотографиям и даже с натуры! Были не только собаки — и кошки, и даже попугаи!

Как вcегда было много площадок для детей: на лугу разместился целый парк аттракционов. А ещё для самых маленьких гостей приготовили всевозможные мастер-классы и массу интерактива. Например, можно было сплести «Ловца снов».

— В этой паутинке с бусинками будут злые сны запутываться, а добрые сны будут проникать к вам через отверстия в центре. Талисман будет оберегать владельца сна! — Рассказывала мальчишкам и девчонкам Светлана Кобзева из службы детского телефона доверия. — Но разве могут присниться злые сны после такого доброго фестиваля?!

А ещё можно было сделать деревянный значок или закладку с символикой «Не только джаз на пруду», выиграть лимонад или фрукты в кольцебросе, получить кислородный коктейль за подписку, весело провести время в мобильной игротеке.

— Деревянные игры самые разные: палочки, средний ряд, тетрис, баланс, — зазывал посетителей волонтёр Кирилл Митрохин и заодно рассказывал о благотворительных проектах липецкой ассоциации «Больше, чем добро».

По соседству с этой площадкой Дмитрий Казьмин давал мастер-класс по игре в крокет.

— Это старинная английская игра, которая пришла к нам из XIX века. Суть игры простая — шарики нужно проводить через ворота в определённой последовательности. Крокет — это родственник бильярда и гольфа, игра стратегическая, азартная и очень увлекательная, — поведал Дмитрий Казьмин.

Ведущий Дмитрий Дёмин на фестивале учил играть в городки.

— Мы уже второй год даём людям возможность окунуться в атмосферу старых добрых игр. Кто-то вспоминает, что играл в городки в детстве во дворе и настаивает на своих правилах. Кто-то хочет узнать оригинальные правила. Ну а у нас задача — дать людям вспомнить, как играл волк в «Ну, погоди!» и попробовать сбить фигуру-звезду. Фестиваль замечательный! Радует, что сюда приезжают не только из Липецка, но и из многих других городов: Воронежа, Тамбова, Москвы! Это очень вдохновляет! «Не только джаз на пруду» —потрясающее единение природы, культуры, cчастливых и красивых людей и эмоций! — Отметил Дмитрий Дёмин.

Среди красивых и счастливых по аллеям фестиваля гуляли живые статуи: Пётр Первый с дамой и мим. Каждый из ребят потратил на себя по 45 миллилитров краски и не выходил из образа ни на минуту, даже отвечая на вопросы журналиста.

В обновлённой крепости развернулась огромная танцплощадка для всех желающих. Там липецкая студия социальных танцев «Latina underground» давала уроки для начинающих по трём направлениям: сальса, бачата и кизомба. С первых минут мастер-класса образовалось 15 пар. И у всех всё получилось! Шедеврально станцевали даже руэду— кубинскую разновидность танца сальса, исполняемую несколькими парами одновременно.

Натанцевавшись вдоволь, можно было взлететь над усадьбой на воздушных шарах и продолжить музыкальное путешествие у основной сцены в красивом и уютном месте на пруду.

Хорошей музыки было как никогда много! Был и «только джаз» от оркестра «Big Band» и Анастасии Лютовой и её «Лютого бэнда», и русское народное электронно-хороводное шоу «Стерео коромысло». Последние ребята называют себя Concept store и исполняют русские песни, которые накладывают на популярную заморскую музыку. Таких «Барыню-сударыню», «Самару-городок» и… «Сигма Бой» вы точно ещё не слышали!

А хэдлайнерами фестиваля «Не только джаз на пруду» стали участник шоу «Голос» и ведущий «Орёл и решка. Шопинг» Антон Лаврентьев, девушка с хрустальным голосом Polnalyubvi и популярная группа Burito. По словам организаторов, музыканты Burito настолько прониклись волшебной атмосферой фестиваля, что долго не могли уйти со сцены и пели гораздо дольше положенного!

Добавим, что бессменным информационным партнером и другом фестиваля «Не только джаз на пруду» и других знаковых событий в усадьбе «Скорняково-Архангельское» выступает коммуникативное агентство «Прайд Медиа».

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Фото – Мария Кобзева

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