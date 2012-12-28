В базовых учебных заведениях НЛМК стартовала приемная кампания

Базовые учебные заведения Новолипецкого металлургического комбината приглашают выпускников 9 класса на обучение востребованным профессиям.

16 июня начинает прием абитуриентов Липецкий металлургический и Грязинский технический колледжи. 19 июня – Липецкий политехнический техникум, 20 июня – Университетский колледж ЛГТУ. Приемная кампания продлится до 15 августа включительно. В 2025 году общее количество бюджетных мест в базовых учебных заведениях НЛМК увеличено до 1185, в прошлом году их было 875.

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В Липецком металлургическом колледже количество бюджетных мест на обучение по востребованным на НЛМК специальностям выросло с 420 до 540. Липецкий политехнический техникум в этом году готов принять 370 студентов-бюджетников, а Грязинский технический колледж - 150.





- Увеличение бюджетных мест в базовых учебных заведениях НЛМК произошло по двум причинам. Во-первых, на комбинате появились дополнительные рабочие места по востребованным профессиям. Во-вторых, выросла заинтересованность абитуриентов в профессиях металлургического профиля с заключением целевого договора с НЛМК. Это гарантирует стипендию от 7 до 15 тысяч в месяц и дальнейшее трудоустройство в компании с выплатой подъемных, - рассказала начальник отдела по активации бренда и привлечению целевой аудитории НЛМК Ирина Титова.





Подъемные от НЛМК гарантированы выпускникам, которые трудоустроились на комбинат в течение двух месяцев после получения диплома. Первую выплату молодой сотрудник получает при трудоустройстве, вторую – через полгода, третью – через год. И так – в течение двух лет. Размер каждой равен минимальному размеру оплаты труда, в Липецкой области это 22 440 рублей в 2025 году. Общая сумма выплат с учетом стипендии от НЛМК за два года может составить более 200 000 рублей.





На последнем курсе обучения для совершеннолетних студентов возможно досрочное трудоустройство на комбинате. Они также получают подъемные выплаты.

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