Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Бой с автомобилями в «Елецком» записала камера наблюдения
Происшествия
Сегодня в Липецке: в какой валюте лучше хранить сбережения, липчане начали платить таксистам по 100 рублей сверху
Общество
Грузовик завалился набок у Косыревки
Происшествия
«ВАЗ» всмятку, у водителя легкие травмы
Происшествия
Двух липчан освободили из украинского плена
Общество
Родные ищут пропавшего на станции Дон 76-летнего инвалида
Происшествия
Липецкие врачи спасли двухмесячного мальчика с кровоизлиянием в головной мозг
Здоровье
В Липецкой области тепло и дождливо
Погода в Липецке
Желтый уровень объявлен в Липецкой области
Происшествия
Роман Ченцов: «Делаем все для комфорта водителей городских автобусов»
Общество
Читать все
Роман Ченцов: «Делаем все для комфорта водителей городских автобусов»
Общество
Липецкая область попала в топ-20 регионов по доходам населения
Общество
С обманувшего липецких пенсионерок мошенника из Ростова-на-Дону взыскали 322 000 рублей
Происшествия
Липецкие врачи спасли двухмесячного мальчика с кровоизлиянием в головной мозг
Здоровье
В этом году в Липецке обновят всего четыре остановки
Общество
Бабушкино горе: 10-летний внук перевёл мошенникам 210 000 рублей
Общество
Глазунья из страусиных яиц и заливное из осетрины: елецкая земля может удивить туристов
Общество
2,5 тысячи липчан пострадали от клещей
Здоровье
Геронтологический центр Липецкой области затопило на 4,1 миллиона рублей
Общество
Мошенники рассылают сообщения от имени председателей избирательных комиссий
Происшествия
Читать все
НЛМК Live
6
18 минут назад

В базовых учебных заведениях НЛМК стартовала приемная кампания

Базовые учебные заведения Новолипецкого металлургического комбината приглашают выпускников 9 класса на обучение востребованным профессиям. 

16 июня начинает прием абитуриентов Липецкий металлургический и Грязинский технический колледжи. 19 июня – Липецкий политехнический техникум, 20 июня – Университетский колледж ЛГТУ. Приемная кампания продлится до 15 августа включительно. В 2025 году общее количество бюджетных мест в базовых учебных заведениях НЛМК увеличено до 1185, в прошлом году их было 875.


В Липецком металлургическом колледже количество бюджетных мест на обучение по востребованным на НЛМК специальностям выросло с 420 до 540. Липецкий политехнический техникум в этом году готов принять 370 студентов-бюджетников, а Грязинский технический колледж - 150.

Набор в БУЗы_2.jpg

- Увеличение бюджетных мест в базовых учебных заведениях НЛМК произошло по двум причинам. Во-первых, на комбинате появились дополнительные рабочие места по востребованным профессиям. Во-вторых, выросла заинтересованность абитуриентов в профессиях металлургического профиля с заключением целевого договора с НЛМК. Это гарантирует стипендию от 7 до 15 тысяч в месяц и дальнейшее трудоустройство в компании с выплатой подъемных, - рассказала начальник отдела по активации бренда и привлечению целевой аудитории НЛМК Ирина Титова.

Набор в БУЗЫ_3.jpg

Подъемные от НЛМК гарантированы выпускникам, которые трудоустроились на комбинат в течение двух месяцев после получения диплома. Первую выплату молодой сотрудник получает при трудоустройстве, вторую – через полгода, третью – через год. И так – в течение двух лет. Размер каждой равен минимальному размеру оплаты труда, в Липецкой области это 22 440 рублей в 2025 году. Общая сумма выплат с учетом стипендии от НЛМК за два года может составить более 200 000 рублей.

Набор в БУЗы_4.jpg

На последнем курсе обучения для совершеннолетних студентов возможно досрочное трудоустройство на комбинате. Они также получают подъемные выплаты.


Реклама. ПАО "НЛМК"
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
За электросамокатчиками и питбайкерами будет следить «большой брат»
НЛМК Live
НЛМК приглашает школьников в летний проект «Корпорация дети»
Общество
Липецкий медвуз возглавит бывший министр здравоохранения Сахалинской области Александр Зубков
Общество
Советская, Первомайская, Горького, Неделина… На этих улицах появятся платные парковки
Спорт
Липецкие стрелки вернулись на международную арену
Общество
Парк Молодежный? А никакого парка нет!
Общество
Из-за боязни отравить малышей в Липецке неохотно истребляют крыс и мышей
Общество
Почему дороги были такими грязными зимой? Зато песка стало меньше!
Общество
В липецкой мэрии заявили, что почти 64% горожан — активные спортсмены
Происшествия
Мошенники переключились на детей: в полицию обратились родители 15-летней девочки
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить