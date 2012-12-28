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36 минут назад

Количество выдач кредитных карт в мае сократилось на 59%

Количество выдач кредитных карт в мае сократилось на 59% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1,01 млн договоров.

Количество выдач кредитных карт в мае 2025 году сократилось на 59% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 1,01 млн договоров на кредитные карты с общим лимитом 127,86 млрд руб. (в 2024 году — 2,44 млн на 281,31 млрд. рублей). При этом общий объем одобренных лимитов сократился на 55%, — передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

По данным ОКБ, средний размер лимита по карте за год вырос на 10% и составил 127 тыс. рублей в мае текущего года (в мае 2024 г. — 115 тыс. руб.). При этом по сравнению с результатами апреля в мае количество выдач и общий лимит по кредитным картам сократились на 10% (в апреле было оформлено 1,12 млн карт с общим лимитом 142,07 млрд руб.). Средний лимит по кредитке остался практически без изменений: в апреле он был равен 126 тыс. руб.

Всего за пять месяцев текущего года было выдано 5,63 млн кредитных карт с общим лимитом 694,22 млрд руб. и средним лимитом по карте 123 тыс. руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выдач сократилось на 52%, общий объем лимитов — на 46%, средний лимит по карте вырос на 12% (с января по май 2024 г. — 11,77 млн карт с общим лимитом 1,29 трлн руб. и средним лимитом по карте 110 тыс. руб.).

В топ-5 регионов по общему объему лимитов кредитных карт в мае вошли: Москва - 79,58 тыс. карт с общим лимитом 13,19 млрд рублей и средним лимитом по кредитке 166 тыс. руб., Московская область — 63,24 тыс. карт на 9,31 млрд руб. и средним лимитом по кредитке 147 тыс. руб., Санкт-Петербург — 44,83 тыс. карт на 6,25 млрд руб. и средним лимитом по кредитке 139 тыс. руб., Краснодарский край — 48,94 тыс. карт на 6,07 млрд руб. и средним лимитом по кредитке 124 тыс. руб. и Свердловская область — 32,69 тыс. карт на 3,73 млрд руб. и средним лимитом по кредитке 114 тыс. руб.

Самые крупные средние лимиты по картам в мае были одобрены жителям Сахалинской области — 193 тыс. руб. (-1% по сравнению с апрелем), Магаданской области — 182 тыс. руб. (+13%) и Москвы — 166 тыс. руб. (+3%).
кредитки
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